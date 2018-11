Fumetti | addio Stan Lee | papà dei Marvel

Stan Lee morto a 95 anni : addio alla leggenda dei Fumetti della Marvel Comics : È stato il creatore di personaggi iconici come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Una leggenda nel panorama fumetti stico mondiale. Stan Lee è morto a 95 anni lunedì mattina in un ospedale di Los Angeles. Nato a new York nel 1922 è noto per i suoi cameo in quasi tutte le produzioni Marvel , tra cui ne Guardiani della galassia, vari Spider-Man, The Avengers e Black Panther.”Mio padre amava tutti i suoi fan”, ha detto ...

L’addio di Rick Grimes a The Walking Dead si trasferirà anche nei Fumetti? Robert Kirkman sa tutto sulla sua morte : Quando fumetti e serie tv sono così legate come in questo caso, è facile pensare che l'addio di Rick Grimes a The Walking Dead possa tradursi poi anche su carta e non solo. I dubbi dei fan rimangono soprattutto per via di quello che succederà adesso nella serie a partire proprio da questa domenica 7 ottobre (negli Usa) e dall'8 ottobre in Italia. La serie prenderà il via all'ombra di questa annunciata uscita di scena ma Robert Kirkman, papà ...