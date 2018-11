Francesco Monte | fan furiosi per accuse della Satti | minacce serie | Instagram chiuso

Francesco Monte - fan furiosi per le accuse della Satti : minacce su Instagram - profilo chiuso : Veronica Satti contro Francesco Monte: l’ex gieffina non si è mai risparmiata Non è un segreto che Veronica Satti non sia affatto d’accordo su come le parole di Francesco Monte sul bacio di Giulia Salemi e Martina siano state giudicate dal Gf Vip: la ragazza infatti nei salotti di Barbara d’Urso ha fatto notare come […] L'articolo Francesco Monte, fan furiosi per le accuse della Satti: minacce su Instagram, profilo chiuso ...