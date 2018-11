Francesco Minisci Anm | Sì allo stop della prescrizione dopo il primo grado | ma

huffingtonpost

(Di lunedì 12 novembre 2018) "Un processo lungo non è un giusto processo per nessuno: occorre trovare soluzioni per snellire e il processo penale. L'interruzionela sentenza diè sempre stata sostenuta dall'associazione magistrati, ma è solo uno degli strumenti per evitare che gran parte del lavoro dei tribunali sia di fatto inutile". Lo ha detto, presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), nel corso di un'audizione alla Camera davanti alle commissioni Affari costituzionali e Giustizia sul ddl Anticorruzione."Ad esempio - continua - occorre superare il sistema di notifiche con l'ufficiale giudiziario che cerca l'indagato, basterebbe un indirizzo di posta elettronica, o l'allargamento dei reati per cui se cambia il giudice non si deve ricominciare tutto dall'inizio, necessaria la redistribuzione delle piante organiche dei ...