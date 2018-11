Franca Leosini | “Puntata speciale di Storie Maledette” Lei non anticipa nulla ma il sito

Franca Leosini torna in tv contro Le Iene : ecco perché - : Franca Leosini tornerà presto con una nuova stagione di Storie Maledette. Le nuove puntate, sempre corredate con importanti interviste ai protagonisti della cronaca nera italiana, tornano su Rai 3 dal prossimo 16 dicembre. Franca non ha voluto svelare di cosa tratterà nella prima puntata ma DavideMaggio.it rivela che la giornalista sia prontissima per ...

BOOM! Le Storie Maledette di Franca Leosini sulla strage di Erba per confutare Le Iene : Franca Leosini Franca Leosini sta preparando una puntata speciale e “importante” del suo celebre programma. Lo ha annunciato lei stessa proprio oggi, rivelando su Radio1 che le sue Storie Maledette torneranno eccezionalmente in prime time su Rai3 il 16 dicembre con una puntata ‘one shot‘ prima della nuova stagione prevista nel 2019. La giornalista non ha voluto anticipare il tema dello speciale appuntamento. Ci pensiamo ...

BOOM! Le Storie Maledette di Franca Leosini sulla strage di Erba per confutare Le Iene : Franca Leosini Franca Leosini sta preparando una puntata speciale e “importante” del suo celebre programma. Lo ha annunciato lei stessa proprio oggi, rivelando su Radio1 che le sue Storie Maledette torneranno eccezionalmente in prime time su Rai3 il 16 dicembre con una puntata ‘one shot‘ prima della nuova stagione prevista nel 2019. La giornalista non ha voluto svelare il tema dello speciale appuntamento. Ci pensiamo noi ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - Franca Leosini smaschera la foto dello scandalo : 'Costruita e strutturata' : Franca Leosini è la regina della cronaca nera in tv, da anni celebre conduttrice di 'Storie Maledette' su Rai 3. Ma a 'Un giorno da pecora' su Radio 1 l'hanno fatta parlare di politica a partire dalla 'storia maledetta' tra Lega e ...

Torna "Storie Maledette" - Franca Leosini : "Sarà una sorpresa" : Il 16 dicembre, sempre su Rai 3, una puntata speciale. Nel 2019 le altre due, ma sono ancora top secret i protagonisti

Franca Leosini di Storie Maledette e lo scatto tra Salvini e Isoardi : ‘Non in linea con ardori lombari’ : “Se quella tra Lega e M5S è una Storia Maledetta? No, è una storia che continuerà, durerà anche perché non c’è alternativa, non c’è praticamente opposizione…” Lo dice, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1, Franca Leosini, celebre conduttrice di Storie Maledette, in onda su Rai3. Leosini, lei è di destra o di sinistra? “Sono una libera pensatrice”. Per chi ha votato alle ultime elezioni? “Sono due volte che non voto, ...

Franca Leosini : "Storie Maledette? Ci sarà un'importante puntata il 16 dicembre - ma non vi dico di più" : "Quando tornerò con Storie Maledette? Ci sarà una puntata importante, a metà dicembre, il 16". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1 è Franca Leosini, celebre conduttrice di 'Storie Maledette', su Rai3.Di cosa parlerà in questa puntata speciale? "Non dico niente, primo per serietà e secondo perché sono napoletana e, quindi, scaramantica. Sarà una sorpresa". Quando ...