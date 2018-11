Ford Focus | con la Corazza per le vie del Mondo

laragnatelanews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Un tempo era la tecnica utilizzata per proteggere i cavalieri con le armature dai fendenti inferti dai loro rivali. Partendo da questa, l’Ovale Blu ne sta applicando una versione futuristica, per contribuire a rendere le sue auto più sicure che mai. Il primo processo di lavorazione a caldo completamente automatizzato modella e taglia parti della vettura – fondamentali per la protezione di guidatori e passeggeri -, utilizzando enormi forni, robot e laser fino a 3000° C. “Stiamo costruendo il futuro delle nostre tecnologie, muovendoci dalle tecniche utilizzate per rafforzare l’acciaio per oltre migliaia di anni, incorporando materiali moderni e automazione per accelerare e perfezionare il processo di lavorazione a caldo”, ha affermato Dale Wishnousky, Vice President, Manufacturing,of Europe. “Infatti, la cellula di sicurezza in acciaio al boro che abbiamo sviluppato, ...