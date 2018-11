calcioweb.eu

: #Fiorentina, #Thereau verso la rescissione: è testa a testa per la nuova destinazione - CalcioWeb : #Fiorentina, #Thereau verso la rescissione: è testa a testa per la nuova destinazione - il_Finnico : Trio d'attacco della Fiorentina con più gol nelle prime 12 della scorsa stagione Simeone 4 Thereau 4 Chiesa 2 In… - Testament73 : Dal 1 dicembre prende carica #Gazidis, non credo proprio avalli un'operazione del genere. Piuttosto c'è #Thereau ch… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Gli ultimi mesi sono stati veramente difficili per l’attaccante, fino a qualche stagione fa era considerato uno dei migliori attaccanti ma dopo l’addio con l’Udinese solo grandi delusioni. Non è infatti scoccata la scintille tra l’attaccante e la, tra problemi fisici e scelta tecnica il francese non è stato preso in considerazione. Per questo motivo è inevitabile l’addio,si pensa ad un divorzio anticipato con l’immediatadel contratto. Il calciatore alla ricerca di unaesperienza, in particolar modo sono due i club pronto ad accogliere, si profila untra Bologna e Cagliari con il club di Filippo Inzaghi leggermente in vantaggio. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo...