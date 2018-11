Filippine | i migranti viaggiano legalmente grazie a un visto E ci guadagnano tutti

ilfattoquotidiano

: Migranti, “ora solo profitti senza servizi” - Reddito di cittadinanza, servono 15 miliardi - Mezzogiorno, giovani i… - RedattoreSocial : Migranti, “ora solo profitti senza servizi” - Reddito di cittadinanza, servono 15 miliardi - Mezzogiorno, giovani i… - stefanofrungil1 : @matteosalvinimi Non credi che con l'emergenza maltempo, con conseguenti morti, e un paese che sta diventando un pa… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) English version Possono raccontarci quello che vogliono. Ma inon sbarcano sulle nostre coste perché c’è sole e mare calmo, né a causa degli scafisti. O delle Ong. Sbarcano perché nessuno gli rilascia un. Come invece ai filippini. Si chiamano overseas qui. Lavoratori d’oltremare. E sono 10,2 milioni, il 10% della popolazione. Il 20% della manodopera. Quasi la metà, 4 milioni, sta negli Stati Uniti. Un milione sta in Arabia Saudita, poi un altro milione in Canada. Nell’elenco l’Italia è dodicesima, primo Paese europeo con 113mila filippini. Assunti, appunto, come filippini: sono i nostri camerieri, autisti e giardinieri. Sempre precisi, puntuali. Obbedienti. Sempre a testa bassa. Invisibili. Qui, invece, sono degli eroi. Perché le rimesse sono il 10% del Pil. E se si aggiunge quello che arriva in nero, in contanti o sotto forma di beni in natura, ...