Fico porta il film su Cucchi alla Camera Salvini | Non ho tempo per il cinema

Cucchi - martedì Fico porta il film alla Camera. Salvini : «Non ho tempo per il cinema» : Il film su Stefano Cucchi sarà proiettato martedì a Montecitorio. alla proiezione della pellicola «Sulla mia pelle», voluta dal presidente della Camera Fico, saranno presenti anche il regista Alessio ...

Fico porta il film su Cucchi alla Camera - Salvini declina l’invito : “Non ho tempo” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha organizzato a Montecitorio una proiezione del film sul caso di Stefano Cucchi, "Sulla mia pelle", per la giornata di martedì. All'evento non parteciperà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Domani sono molto impegnato" ha risposto il leader del Carroccio.Continua a leggere

Le noci hanno un importante ruolo beneFico : mangiarle ogni giorno aiuta a controllare il peso e contribuisce alla salute cardiovascolare : Mangiare noci del Brasile e altre varietà ogni giorno potrebbe prevenire l’aumento di peso e fornire altri benefici per la salute cardiovascolare, secondo due diversi studi che verranno presentati alle Scientific Sessions 2018 dell’American Heart Association a Chicago, un importante scambio globale sugli ultimi progressi nella scienza cardiovascolare.-- Uno studio ha analizzato l’influenza del consumo di noci e noccioline sul peso corporeo a ...

Tentata rapina a un portavalori sulla strada tra Foggia e Candela : trafFico in tilt : Un commando composto da diversi rapinatori armati ha compiuto un assalto a un furgone portavalori della “Cosmopol” sulla strada provinciale 655, che collega Foggia a Candela, all'altezza del bivio per Castelluccio dei Sauri. L’assalto fallito grazie all’autista del furgone. Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Monselice - tir perde casse di Aperol : automobilisti bloccano il trafFico per portarsele via : Molti automobilisti di passaggio non si sono lasciati sfuggire l'occasione fermandosi a bordo strada per contendersi le bottiglie rimaste ancora integre. Un parapiglia che ha creato ovviamente disagi al traffico in zona tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale e i carabinieri.Continua a leggere

Napoli - Insigne è "MagniFico" e ora gli ottavi sono a portata di mano : Non può non esserci amarezza in casa Napoli, dopo il pareggio-beffa incassato al 93' da Di Maria. La squadra di Ancelotti, però, torna da Parigi con una consapevolezza: gli ottavi sono possibili. ...

Novità importantissime per Spider-Man : Nuova Partita + e difFicoltà Ultimate disponibili : Finalmente è stata rilasciata la patch 1.08 con la Nuova Partita + di Marvel's Spider-Man, il titolo disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. In un primo momento era attesa per lo scorso 17 ottobre, ma Insomniac Games a pochi minuti dal rilascio aveva reso noto che ci sarebbe stato un ritardo di pochi giorni. In effetti è stato proprio così. Nella tarda serata di venerdì 19 ottobre sono stati rilasciati l’aggiornamento 1.07 e l'1.08 ...

Fico : "Per Juncker importante dialogo con Roma" : L'Italia 'è la terza economia' dell'Ue, pertanto per il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker è 'molto importante' avere un dialogo con Roma sulla prossima manovra economica, riferisce il presidente ...

Sono un blogger - e i miei haters non sopportano che io sia così Fico : Che cosa significa essere un blogger o avere un blog? Per me è come un diario di bordo personale, annoto la velocità dei miei pensieri su quello che mi capita nella vita, le mie riflessioni più ponderate, ci metto dentro anche i miei gusti e i miei disgusti. Un blog è personale, intimo, ma è un’intimità con le finestre spalancate, aperta al mondo, agli altri. Un blogger si confronta con gli altri, la natura stessa del blog è il confronto. ...

Federico Testa - presidente dell'Enea : la cooperazione in ambito tecnico-scientiFico con la Cina è di primaria importanza : In particolar modo nel secondo decennio del XXI secolo, le due parti hanno costantemente potenziato la cooperazione bilaterale in materia di scienza e tecnologia. Nell'ambito poi del rafforzamento ...