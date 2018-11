Fenati torna a correre | ma riparte dalla Moto3

Romano Fenati torna in Moto3 nella prossima stagione : La voglia di rimettersi in gioco e di tornare in pista ha avuto il sopravvento su tutto e tutti. Romano Fenati non ha appeso i guanti al chiodo come aveva dichiarato a caldo dopo la vicenda Manzi che ...

Moto2 - Fenati patteggia : dal 21 febbraio potrà tornare a correre : Ridotta a cinque mesi e dieci giorni la squalifica: "Adesso penserò con calma a una soluzione per l'anno prossimo"

Follia della mano sul freno : dopo la bufera Fenati potrebbe tornare presto in pista : Fenati potrebbe tornare in pista in questa stagione di Moto2. Ora che si sono lentamente abbassati i riflettori sul brutto gesto della mano sul freno della moto avversaria, la montagna potrebbe ...

Moto2 – Il clamoroso retroscena : Fenati potrebbe tornare a correre in Giappone : Incredibile ma vero: Romano Fenati potrebbe tornare a gareggiare in Giappone, una volta scontate le due giornate di penalità La FMI ha confermato ieri, all’audienza del Tribunale Federale, la sospensione cautelare di Romano Fenati dall’attività sportiva e federale. Dopo quanto accaduto domenica scorsa durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino, il team Snipers, squadra di Fenati, oltre la squalifica per 2 Gran Premi ha ...

Moto2 - Mir : «Fenati ritorna in pista - abbiamo mille battaglie da giocare» : A porgergliela è uno dei suoi rivali in pista, l'ex campione del mondo della Moto3 Joan Mir, che il prossimo anno farà il salto in MotoGp con la Suzuki. Il pilota catalano pensa infatti che il ...

Romano Fenati - l'impensabile difesa. L'unico collega che sta con lui : 'Ritorna'. Cosa l'ha rovinato : Solo un pilota ha deciso di difenderlo, chiedendogli di restare nel mondo delle moto e cercare una nuova opportunità. È il catalano Joan Mir , che su Instagram ha pubblicato un post commovente per ...

Moto2 - Fenati non ha paura di restare a piedi : 'potrei anche essere io a non aver più voglia di tornare' : LaPresse/EFE Infine un commento sul suo futuro nel mondo a due ruote, adesso seriamente a rischio: ' carriera finita? Non lo so. Oggi potrei dire una cosa e magari domani vederla in modo opposto. ...