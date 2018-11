Farmaci ipertensivi | nessun beneficio per i pazienti a basso rischio con ipertensione

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 novembre 2018) Una ricerca pubblicata su “Jama Internal Medicine“, condotta da un team di studiosi britannici, ha rilevato che non sono stati osservati benefici quando iconlieve hanno assuntoant. I ricercatori sono giunti alla suddetta conclusione a seguito di analisi retrospettiva dei dati del Clinical Practice Research Datalink per determinare l’impatto su mortalità, malattie cardiovascolari e sviluppo di eventi avversi nel trattamento diconlieve a. Sono stati identificati 19.143conlieve trattati conant: questo gruppo è stato confrontato con 19.143 soggetti non trattati, ma con analoghe caratteristiche cliniche. I gruppi non presentavano differenze significative oltre ai valori della pressione diastolica, aldi ...