False recensioni sul web Ecco come guadagnare mille euro al mese in nero 

TripAdvisor festeggia : 'Condannato un truffatore che vendeva recensioni False' - : ... dal 2015 abbiamo bloccato le attività di più di 60 aziende di recensioni a pagamento nel mondo . Ma non possiamo fare tutto da soli ed è per questo che desideriamo collaborare con le autorità ...

Lecce - vendeva False recensioni da inserire su Tripadvisor : in carcere 50enne salentino : Vicenda curiosa quella che giunge dalla provincia di Lecce, in particolare dal Capo di Santa Maria di Leuca. Qui infatti, risiede un uomo di 50 anni, il quale, dopo alcune indagini partite nel 2015 dalla Polizia Postale, è stato ora condannato a nove mesi di reclusione senza sospensione della pena dal Tribunale Penale di Lecce. L'accusa è quella di frode, poiché avrebbe letteralmente realizzato false recensioni per numerosi locali in Italia, ...

Condanna a 9 mesi per False recensioni su Tripadvisor : (Foto: wikipedia.org) Il Tribunale penale di Lecce ha inflitto una Condanna di 9 mesi senza il beneficio della condizionale al proprietario dell’azienda di promozione turistica PromoSalento, oltre a Condannarlo al pagamento di 8mila euro per spese e danni. L’uomo aveva venduto un migliaio di false recensioni favorevoli, per lo più pubblicate su Tripadvisor, nonostante in Italia, come evidenziato dal tribunale, usare false identità sul web è ...

TripAdvisor - storica sentenza in Italia : carcere per chi scrive False recensioni : Il Tribunale di Lecce ha stabilito che scrivere recensioni false nascondendosi dietro altrettanto farlocche identità è un...

Lecce - vendeva False recensioni da inserire su Tripadvisor : in carcere 50enne salentino : Vicenda curiosa quella che giunge dalla provincia di Lecce, in particolare dal Capo di Santa Maria di Leuca. Qui infatti, risiede un uomo di 50 anni, il quale, dopo alcune indagini partite nel 2015 dalla Polizia Postale, è stato ora condannato a nove mesi di reclusione senza sospensione della pena dal Tribunale Penale di Lecce. L'accusa è quella di frode, poiché avrebbe letteralmente realizzato false recensioni per numerosi locali in Italia, ...

Scrive recensioni False su Tripadvisor - condannato a 9 mesi di prigione : ... ' Nei casi più tenaci, lavoriamo con le forze dell'ordine e con le autorità competenti di tutto il mondo per condividere le prove raccolte e invitarli a perseguire questi trasgressori seriali. Nel ...

Scrive recensioni False su TripAdvisor - condannato a 9 mesi di carcere : Scrivere recensioni false su TripAdvisor è un reato. A stabilirlo il Tribunale penale di Lecce, che oggi ha condannato un uomo a 9 mesi e al pagamento di circa 8000 euro per spese e danni. Il ...

Scrive recensioni False su TripAdvisor - condannato a 9 mesi di carcere : Scrivere recensioni false su TripAdvisor è un reato. A stabilirlo il Tribunale penale di Lecce , che oggi ha condannato un uomo a 9 mesi e al pagamento di circa 8000 euro per spese e danni. Il ...

False recensioni su Tripadvisor - condanna a 9 mesi e 8mila euro di multa : Scrivere recensioni False utilizzando un’identità falsa è un reato. Lo ha stabilito il Tribunale di Lecce, in uno dei primi casi legali nel suo genere. Il proprietario di PromoSalento, che vendeva pacchetti di recensioni False ai business dell’ospitalità in Italia, è stato condannato a 9 mesi e al pagamento di circa 8mila euro per spese e danni. La community di viaggi Tripadvisor ha supportato il procedimento contro PromoSalento costituendosi ...

Scrivere False recensioni su Tripadvisor è reato - condannato a 9 mesi - : Il tribunale penale di Lecce ha stabilito che postare commenti falsi utilizzando un'identità diversa dalla propria è un crimine. Oltre alla pena inflitta, il proprietario di una società pugliese che ...

Internet - sentenza storica : 9 mesi per recensioni False su TripAdvisor : Le recensioni false sono reato. Lo ha stabilito il tribunale penale di Lecce, con una sentenza storica.Il caso riguarda la vendita di alcuni pacchetti di giudizi falsi a hotel e ristoranti italiani, da parte di PromoSalento. Il proprietario è stato condannato a 9 mesi di carcere e al pagamento di 8mila euro, per spese e danni. Sembra che ad aiutare le indagini sia stato TripAdvisor, il portale di recensioni, costituitasi parte civile nel ...

Recensioni False su Tripadvisor? E' un reato : condannato a 9 mesi di carcere : ... 'Nei casi più tenaci, lavoriamo con le forze dell'ordine e con le autorità competenti di tutto il mondo per condividere le prove raccolte e invitarli a perseguire questi trasgressori seriali. Nel ...

Chi fa False recensioni su TripAdvisor e le vende va in galera : Quella delle false recensioni è una ferita sempre aperta nel mondo dell'e- commerce. E che si tratti di prodotti, alberghi o servizi, il risultato è sempre uguale: inquinano le valutazioni complessive degli utenti. Quello che si nasconde dietro questa

Recensioni (False) per denaro su Tripadvisor Condanna a 9 mesi : La «Promosalento» offriva ai clienti giudizi positivi per attirare clienti. Il colosso del turismo online: «Sentenza storica, 60 casi individuati in tutto il mondo»