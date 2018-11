F1 | Wolff e quel retroscena su Hamilton | “a metà gara ci hanno detto che si sarebbe

sportfair

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il team principal della Mercedes non ha nascosto l’emozione per la vittoria del quinto titolo Costruttori consecutivo, svelando anche un curiosorelativo adLewisha rischiato di ritirarsi nel corso del Gp del Brasile, per colpa di un problema al motore che avrebbe potuto far finire la suacon qualche giro d’anticipo. Photo4/LaPresse A rivelarlo è Toto, ebbro di gioia al termine dellabrasiliana per il quinto titolo consecutivo nei Costruttori ottenuto dalla Mercedes, autentica dominatrice dell’era ibrida. Il team principal non ha nascosto però gli attimi di apprensione arrivati subito dopo la comunicazione: “aabbiamo avuto il messaggio che il motore di Lewis nonarrivato alla fine e che cistato un ritiro imminente, pensavamo di non finire lacon Lewis e per questo tutti i ragazzi ...