F1 | Raikkonen esilarante sui social | il suo ‘party mode’ sul podio in Brasile è davvero…

F1 – Raikkonen esilarante : la domanda a Hamilton nel pre-podio è spiazzante [VIDEO] : Kimi Raikkonen confuso nella camera pre-podio : la domanda a Lewis Hamilton è esilarante e spiazzante al tempo stesso Grande festa per Kimi Raikkonen nella settimana del suo 39° compleanno: il finlandese della Ferrari non poteva desiderare un regalo più bello della vittoria del Gp degli Stati Uniti, a 5 anni dal suo ultimo successo. Il ferrarista si è lasciato alle spalle un eccezionale Max Verstappen e Lewis Hamilton , che vede sfumare il ...

F1 - Raikkonen e il team order Mercedes : il consiglio di Kimi a Bottas è esilarante : Il pilota della Ferrari ha consigliato al connazionale di farsi un paio di birre per dimenticare la delusione provata in occasione del Gp di Sochi Tra connazionali ci si capisce meglio, dunque il consiglio di Raikkonen a Bottas per smaltire la delusione di Sochi potrebbe essere la soluzione giusta. LaPresse/Photo4 Il pilota della Ferrari, infatti, ha invitato il collega della Mercedes a bere due birre per dimenticare quanto accaduto in ...