F1 - Lauda ad Abu Dhabi con un medico

Ecclestone ha sentito Lauda - che vuole tornare ad Abu Dhabi : Niki Lauda vorrebbe tornare nel paddock della F1 per la finale di stagione ad Abu Dhabi tra due settimane: questa la notizia riportata dal suo amico di vecchia data Bernie Ecclestone, che ha detto che il 69enne boss Mercedes gli ha telefonato dopo aver lasciato l’ospedale. “Sta bene considerando le circostanze“, ha detto l’ex-boss della […] L'articolo Ecclestone ha sentito Lauda, che vuole tornare ad Abu Dhabi ...

F1 – Lauda torna ad Abu Dhabi? Hamilton pessimista : “ha perso molto peso - sarà difficile” : Lewis Hamilton ed il ritorno di Niki Lauda ad Abu Dhabi: il campione del mondo non si dice molto ottimista Manca poco per le prime libere del Gp del Brasile: i piloti sono pronti a scendere in pista per il penultimo appuntamento della stagione 2018 di F1, che regalerà sicuramente spettacolo nonostante il titolo già assegnato. Manca ormai da tanto tempo, invece, nel paddock della F1, Niki Lauda, presidente non esecutivo della Mercedes, che ...

F1 - Ecclestone spiazzato da Niki Lauda : “mi ha detto che vuole essere in pista ad Abu Dhabi” : L’ex boss del circus ha parlato delle condizioni di Niki Lauda, svelando la sua intenzione di essere nel box Mercedes ad Abu Dhabi Il peggio è passato, Niki Lauda ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo dopo il trapianto di polmone effettuato negli scorsi mesi in Austria. © Photo4 / LaPresse Il presidente non esecutivo della Mercedes ha vissuto da lontano la vittoria del titolo mondiale di Lewis Hamilton, complimentandosi ...

F1 - Niki Lauda dovrebbe tornare nel paddock ad Abu Dhabi secondo Bernie Ecclestone : Niki Lauda di ritorno nel paddock del GP di Abu Dhabi. È quanto asserisce Bernie Ecclestone: l’ex grande capo del Circus ha sostenuto una conversazione telefonica col tre volte Campione del Mondo austriaco prima che questi lasciasse l’ospedale. Lauda si è sottoposto a un trapianto di polmoni lo scorso 2 agosto, dopo aver rischiato seriamente la vita. Ecclestone, parlando con il quotidiano svizzero di lingua tedesca Blick, ha ...

Formula 1 - Niki Lauda dovrebbe tornare nel paddock ad Abu Dhabi secondo Bernie Ecclestone : Niki Lauda di ritorno nel paddock del GP di Abu Dhabi. È quanto asserisce, spera e sospetta Bernie Ecclestone: l’ex grande capo del Circus ha sostenuto una conversazione telefonica col tre volte Campione del Mondo austriaco prima che questi lasciasse l’ospedale. Lauda si è sottoposto a un trapianto di polmoni lo scorso 2 agosto, dopo aver rischiato seriamente la vita. Ecclestone, parlando con il quotidiano svizzero di lingua tedesca ...