Ex deputato Galati arrestato da Gdf

'Ndrangheta - 24 arresti a Catanzaro. C'è anche l'ex deputato di Forza Italia Galati : l'ex deputato Giuseppe Galati di Forza Italia è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'ambito di un'operazione contro la 'Ndrangheta condotta dalla Guardia di finanza.Insieme a Galati nell'operazione, denominata "Quinta bolgia", sono state arrestate altre 23 persone. È stato anche eseguito un sequestro di beni per 10 milioni di euro.

