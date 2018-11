Eni | Versalis in joint venture per chemicals innovativi in Medio Oriente

Ecomondo Eni - Economia circolare : Versalis - RadiciGroup e Safitex in partnership per riciclo erba sintetica campi sportivi : Versalis, società del Gruppo ENI ,, RadiciGroup e Safitex unite per rendere riciclabile l'erba sintetica dei campi sportivi, in un'ottica di Economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato a Rimini nel corso di Ecomondo . L'iniziativa e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, ...

Eni : nuova partnership di Versalis per l'erba sintetica : Versalis, Eni,, RadiciGroup e Safitex uniscono le proprie competenze per rendere riciclabile l'erba sintetica dei campi sportivi, in un'ottica di economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato oggi a Ecomondo e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, di RadiciGroup, produttore di ...