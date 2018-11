ENI cede a Mubadala Petroleum quota 20% nella concessione Nour

DomENIca 4 novembre con problemi TIM : segnale assente - cosa succede? : Inizia con problemi TIM la giornata di oggi 4 novembre, una Domenica che non passerà alla storia come tra le più tranquille per il gestore blu, che sta dimostrando qualche difficoltà di rete. Nessun segnale, ecco il messaggio di errore che emerge per tutti quegli utenti che in queste ore hanno provato ad effettuare o ricevere chiamate, come anche ad interagire su Internet, senza purtroppo alcun successo. A nulla è valso riavviare il proprio ...

AGSM 129 - 8 milioni il valore aggiunto di sostENIbilità il più alto del Nordest - con un +19% rispetto all'esercizio precedente. : permette all'economia di crescere, a nuove imprese. di affacciarsi sul mercato, alle famiglie veronesi, la copertura dei fabbisogni quotidiani di energia, ma anche un sostegno nei momenti di disagio "...

Venerdì nero dei trasporti : stop a trENI - autobus e metrò Cosa succede : la videoscheda : Venerdì «nero» per i trasporti: lo sciopero, iniziato giovedì sera, durerà 24 ore. Ecco cosa succede nelle principali città italiane

'The Working Dead' - che succederebbe se i centri commerciali chiudessero la domENIca? : di Veronica Cursi I centri commerciali chiusi la domenica? Nel mondo si scatena l'apocalisse. Maniaci dello shopping trasformati in zombie che urlano 'Zara' e 'Mc Donald's' e intorno ai centri ...

RPT : SOSTITUISCE LA PRECEDENTE - TrENItalia c2c - Gruppo FS Italiane - è "Miglior compagnia ferroviaria" del Regno Unito : Trenitalia c2c , gestita da Trenitalia UK, la filiale britannica del Gruppo FS Italiane, si è aggiudicata il Premio quale miglior compagnia ferroviaria della Gran Bretagna , Rail Operator of the Year,.

Italia - Bonucci : "Retrocedere sarebbe un danno. Sono fiducioso per domENIca" : Domenica è una partita da dentro o fuori. L'Italia va in Polonia con la voglia di riprendersi da un momento complicato e, soprattutto, per evitare la retrocessione nella serie b della Nations League. ...

Mara VENIer ammalata - la foto svela cosa succederà a DomENIca In : Come abbiamo raccontato su Leggo.it , Mara Venier è stata ammalata negli ultimi giorni. La conduttrice di Domenica In ha tenuto i fan con il fiato sospeso a causa di una brutta febbre che avrebbe ...

Il settore viaggi e intrattENImento procede in rosso - -1 - 50% - - netto calo registrato da Juventus : Segno meno per il comparto viaggi e intrattenimento a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 44.035,26 in calo ...

Abs - La Mercedes celebra i 40 anni del sistema anti-bloccaggio dei frENI : Quarantanni e non sentirli: lAbs è ormai entrato nella maturità, ma non mostra i segni del tempo. Invece, migliora di generazione in generazione, rendendo possibile ladozione di nuovi sistemi di sicurezza preventiva, a partire dallEsp. E chi meglio della Mercedes può celebrare il compleanno del sistema antibloccaggio dei freni, visto che lo sviluppò assieme alla Bosch e lo presentò sulla serie S W116 nel 1978? La Casa di Stoccarda lo ha fatto ...

Pallavolo - la MillENIum cede in amichevole alla Zanetti Bergamo : Pietersen e Villani in doppia cifra : Le orobiche superano 4-0 Brescia che ritrova Di Iulio, dopo un primo set rivedibile le Leonesse si rimettono in carreggiata e macinano esperienza Terza uscita precampionato della Banca Valsabbina Brescia che, ancora priva di Washington, ha sostenuto un allenamento congiunto con la Zanetti Bergamo nella prestigiosa cornice del PalaNorda di Bergamo. In doppia cifra Pietersen e Villani con 13 punti a testa, mentre per le rossoblù Mingardi con ...

Meghan e Kate “censurate” - succederà al royal wedding di EugENIa di York : Nuovo royal wedding in arrivo: il 12 ottobre Eugenia di York e Jack Brooksbank convoleranno a giuste nozze, giurandosi amore eterno. Diciamocelo: il matrimonio di Eugenia di York non emoziona come quello di Kate Middleton o quello di Meghan Markle ma è pur sempre un royal wedding al quale partecipano, appunto, Kate e Meghan. Chi è Eugenia di York: è la figlia di Andrea, secondogenito di The Queen. Lui ha un passato da barman: i due si ...

ITALIA SLOVENIA / Streaming video e diretta tv Rai : il precedente e l'orario del match (Mondiali volley 2018) : diretta ITALIA SLOVENIA Streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di pallavolo, quinta uscita degli azzurri ai Mondiali volley 2018(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:01:00 GMT)

Volley - Mondiali 2018 : Italia-SlovENIa - si decide il futuro! Cosa succede in caso di vittoria degli azzurri? La classifica della seconda fase : La sfida di questa sera contro la Slovenia è davvero cruciale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento già certa del primo posto nella Pool A e con quattro vittorie all’attivo ma tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase, quella che promuoverà le migliori sei squadre alla Final Six di Torino. Si ripartirà dalla situazione di classifica con cui le varie ...

Olimpiadi invernali 2026 - scontro con Milano : 'Richieste di Sala insostENIbili - così non si procede' : In una lettera indirizzata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, Sala ha rivendicato la posizione di capofila di Milano rispetto a Torino , ...