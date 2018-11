EllemenTi | outfit contrasto con PVC e abiti che fanno sentire bene

dilei

(Di lunedì 12 novembre 2018) Lisa Tigano è una giovane designer, ideatrice del marchio di moda, che con creatività e determinazione realizza collezioni distudiati nei minimi dettagli e totalmente “made in Italy”. A noi ha raccontato come nascono i suoi modelli e ci ha dato alcuni importanti consigli di stile, anticipando anche le tendenze della prossima stagione. Come nasce l’idea del tuo brandnasce dalla risoluzione di problematiche femminili (pressoché inesistenti, ma fastidiose), sia fisiche che estetiche, riscontrate in primis sul mio corpo e successivamente confrontandomi con la mia possibile clientela: la donna. Il progetto si concentra sul concetto che la maggior parte delle persone nel momento in cui si osserva, si accorge di particolari del proprio aspetto che non rispecchiano i canoni dettati dalla massa 2.0. Di conseguenza coesistono due casi: proseguire la propria ...