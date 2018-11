Ela Weber | Martina Hamdy e Lory Del Santo | giro di voti e televoto flash al GF Vip 3

Ela Weber : eliminata dal GF Vip 3 - tutto prevedibile? : Ela Weber eliminata dal GF Vip 3. Il televoto flash aperto verso la parte finale della puntata del 12 novembre chiude le porte della Casa alla concorrente. Ela Weber, Martina Hamdy e Lory Del Santo hanno affrontato un duro scontro, ma una di loro è dovuta ritornare a casa. Non possiamo dire che l’esito stupisca: la sellerona non è riuscita ad arrivare ad una grossa parte del pubblico. Ela Weber presa di mira dai giovani del GF Vip 3? Non ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 12 novembre 2018 : Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in nomination : ...

GF Vip 3 - Ela Weber eliminata a sorpresa : Doppia eliminazione a sorpresa nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip 3. Dopo Alessandro Cecchi Paone, a finire fuori dal gioco è stata Ela Weber, l'ultima del terzetto di concorrenti entrati a gioco inoltrato, vittima di un meccanismo di salvataggio a catena che l'ha vista fuori dalle preferenze degli inquilini di Cinecittà. Il televoto-lampo, durato pochi minuti, ha messo a confronto la tedesca con Martina Hamdy e Lory Del Santo, ...

Grande Fratello Vip 3 - puntata 12 novembre 2018 in diretta : Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in nomination : [live_placement] Oggi, lunedì 12 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging.Grande Fratello Vip: anticipazioni puntata 12 novembre 2018prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3, puntata 12 novembre 2018 in diretta: Cecchi Paone ed Ela Weber eliminati. Ivan e Lory in ...

Ela Weber triste per Lory Del Santo : “Non ha emozioni” : GF Vip: Ela Weber dice la sua su Lory Del Santo Alcuni mesi fa Lory Del Santo ha perso il figlio. Purtroppo questa tragedia per la famosa regista e showgirl non è stata neppure la prima. E a distanza di quasi 30 da quell’evento purtroppo è stata costretta ad assistere impotente alla morte di un altro figlio. Un dolore grandissimo, che per combatterlo ha deciso di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione molto ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber e la dolorosa confessione a Jane Alexander : 'Da mio padre mai sentito...' : 'Non ho mai sentito parole così da mio padre'. A poche ore dalla sorpresa in diretta a Giulia Salemi , con il papà fatto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per 'consolare' la figlia dal mal d'...

Grande Fratello Vip - Ela Weber contro Francesco Monte. Il consiglio a Giulia Salemi : 'Non ti sottomettere...' : La lite tra Giulia Salemi e Francesco Monte è sempre all'ordine del giorno nella casa del Grande Fratello Vip . Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 novembre, i due si sono ritrovati a discutere in ...

Gf Vip - Cecchi Paone ad Ela Weber : "Dormi come una barbona" : Al Grande Fratello Vip proseguono i regolamenti di conti tra i concorrenti del reality. Questa volta il botta e risposta ha riguardato Alessandro Cecchi Paone e la 'Sellerona' , Ela Weber. I due si ...

Gf Vip - Giulia in lacrime. Ela Weber la consola : "Non permettere a Francesco di trattarti così" : Attimi di tensione nella Casa. Giulia fa una battuta spiritosa ma Francesco non sembra apprezzare la sua vena ironica e le...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone contro Ela Weber : 'Perché dormi come un barbone?' : In attesa della puntata straordinaria del Grande Fratello Vip prevista per giovedì 8 novembre, si consuma un piccolo scontro tra Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone a causa del lettino 'da barbone' ...

“Ecco che significa Sellerona”. GF Vip - Ela Weber spiega perché Bonolis la chiamava così : C’è anche Ela Weber nel cast di questo terzo Grande Fratello Vip. La ‘Sellerona’ è entrata nella Casa ‘in corsa’, a reality già iniziato. Lei, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè sono infatti i tre nuovi concorrenti che hanno fatto il loro ingresso un paio di settimane fa per, si dice, sollevare gli ascolti del programma che quest’anno fatica a decollare. Era da tempo che la giunonica conduttrice e showgirl di origine tedesca lanciata da Paolo ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber ridotta 'come un barbone'. Dorme per terra - il 'problemino' di Cecchi Paone : Convivenza difficile al Grande Fratello Vip tra Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone . I due nuovi arrivati nella casa non possono dormire nello stesso letto perché il giornalista russa tutto il tempo. ...

Gf Vip - Ela Weber contro Cecchi Paone : "Ha le manie di onnipotenza - una cattiveria unica" : La showgirl sul giornalista: "Va bene che sa tante cose, ma non per questo deve sbattercele in faccia"