Eicma 2018 si conferma punto di riferimento mondiale per l' industria delle due ruote

Eicma 2018 : un'edizione record e di grande successo : Dire grande successo per la 76° edizione di EICMA è poco e se ci siete stati sapete che non stiamo esagerando. Si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo la fiera internazionale del ciclo e motociclo che, ogni anno, chiama a raccolta appassionati e operatori del settore da ogni parte del mondo, anticipando tendenze e

E-bike grandi protagoniste di Eicma 2018 : Non solo moto, ma anche E-bike : sono 60 i brand che quest'anno mettono in mostra a EICMA le ultime novità dell'universo della bicicletta a pedalata assistita. La 76° edizione del Salone accende infatti i riflettori su una nuova offerta di mobilità che sta riscuotendo un grande successo sul mercato. Con un'area speciale dedicata al Padiglione

Motocross e Supermoto FMI 2018 ad Eicma : le premiazioni Nazionali : premiazioni Nazionali , Motocross e Supermoto FMI 2018 protagoniste all' EICMA I campioni italiani del Motocross . E ancora quelli del Supermoto insieme ai protagonisti della Maglia Azzurra e agli italiani che hanno ottenuto un podio nelle manifestazioni inter Nazionali . Tutti insieme ad EICMA per le premiazioni Nazionali Motocross e Supermoto FMI 2018 . È andato in scena oggi, nella sala Martini del Salone di Milano, l'evento che ha

Crosscall Trekker-X4 - all'Eicma 2018 arriva lo smartphone rugged con action cam [CARSHOOTING] : Il nuovo Crosscall Trekker-X4 presentato all' EICMA 2018 è il nuovo protagonista della nostra rubrica Carshooting. In un mondo in cui action cam e cellulari stanno diventando sempre più raffinati a livello di riprese e fotografie, un apparecchio come quello della casa francese può consentire di raggiungere livelli