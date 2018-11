Edilizia e hi-tech | arriva in Sicilia il cantiere da guinness | dove l’armatura si srotola

meteoweb.eu

: Sei appassionato di bioedilizia ed edilizia sostenibile? Desideri lavorare nel settore dell’efficienza energetica,… - denisebaggiani : Sei appassionato di bioedilizia ed edilizia sostenibile? Desideri lavorare nel settore dell’efficienza energetica,… - Il_Mattino_Tech : La gestione della sicurezza: software per valutare i rischi -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Il valore del tempo come risorsa nell’moderna; la prevenzione alla luce delle nuove normative in materia; l’attenzione sui temi della sicurezza, sempre più alta a seguito dei fatti di cronaca che hanno destabilizzato il Paese: dal ponte di Genova alle strade della Sardegna, passando per i crolli dovuti a nubifragi ed eventi sismici. Come cambia iledile all’interno di questo scenario? Quale l’evoluzione delle tecniche costruttive? Se ne parlerà mercoledì 14 novembre alle ore 14 presso il Relais San Giuliano (via Antonello da Messina, 3, Viagrande) in occasione del seminario “Innovazioni e hi-in. Il sistema integrato di armature a tappeto” organizzato da Ordine e Fondazione Ingegneri di Catania in collaborazione con Università degli Studi di Catania e Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Ordine e Fondazione Architetti, Collegio dei Geometri, ...