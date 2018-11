Ecomondo 2018 - Scavi Rabbi | dagli scavi all' economia circolare

Ecomondo 2018 - Dalle Vedove da oltre cinquant'anni un riferimento per gestione rifiuti speciali : Dalle Vedove Group , una società veronese presente a Ecomondo 2018 , che da più di cinquant'anni si occupa di trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati, intermediazione nel settore dei rifiuti ...

Ecomondo 2018 - Dasty - la cooperativa veronese muove verso il Centro Italia : Dasty , una delle migliaia di società presenti a Ecomondo 2018 , la grande fiera green che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre 2018, è una società cooperativa veronese nata negli anni ...

Ecomondo 2018 : l’impegno di Friend of the Sea per la sostenibilità ittica : “Biorisorse marine in un Mar Mediterraneo in cambiamento”: se ne parla ad Ecomondo, la manifestazione fieristica interamente dedicata alle tecnologie green. Tra i relatori anche Paolo Bray, Fondatore e Direttore di Friend of the Sea, organizzazione internazionale per la tutela degli ecosistemi marini, e diversi rappresentanti delle istituzioni pubbliche italiane ed europee, del mondo della ricerca e del terzo settore. La cooperazione economica e ...

Foreste - cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile : a Ecomondo 2018 insieme per un futuro più green : Quattro partner, numerose storie, un unico obiettivo: salvaguardare il patrimonio forestale per combattere i cambiamenti climatici, garantire filiere di approvvigionamento sostenibili e un futuro più verde alle generazioni a venire. In questo senso più che uno stand, lo Spazio 068 del Padiglione B1 di Ecomondo, la fiera della green e circular economy che si tiene in questi giorni a Rimini, diventa uno spazio comune dove verranno presentate ...

Con l'inaugurazione di martedì 6 novembre, a Rimini Fiera prendono il via la 22° edizione di Ecomondo e la 12° edizione di Key Energy. A Ecomondo, piattaforma per eccellenza del ciclo completo del rifiuto, focus internazionale sulla bioeconomia, con le eccellenze industriali, le novità in fatto di new materials, bioraffinerie, bio metano. A Key Energy

Ecomondo 2018. Un appuntamento internazionale sull'economia circolare : Si va balle esperienze di bioeconomia nei Paesi Ocse all'industria 4.0 applicata all'economia circolare; la valorizzazione della risorsa idrica; le nuove potenzialità del biometano; il tema del ...

Il CIB a Ecomondo 2018 : focus sul biometano agricolo e le sue prospettive di sviluppo : Il CIB – Consorzio Italiano Biogas – sarà presente ad Ecomondo, la Fiera internazionale delle tecnologie green e dell’economia circolare a Rimini dal 6 al 9 novembre, insieme a circa 70 aziende associate. Nell’area forum CIB, nei quattro giorni dell’evento si svolgeranno più di dieci workshop e incontri, organizzati dal Consorzio, con i propri soci. “La grande presenza dei nostri soci quest’anno ad Ecomondo sottolinea il valore di ...

Al via ad Ecomondo gli Stati Generali della Green Economy 2018 : 7 proposte per rilanciare l’economia in Italia : Sette priorità programmatiche per rilanciare l’economia Italiana definite dal Consiglio nazionale della Green Economy – formato da 66 organizzazioni di imprese – e proposte alle forze politiche del nuovo Parlamento e al nuovo Governo, saranno il tema centrale degli Stati Generali della Green Economy 2018, organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e il supporto tecnico ...