E' morto Stan Lee | papà dei supereroi Marvel

È morto Stan Lee - ora Spiderman è orfano : È morto a 95 anni Stan Lee (vero nome Stanley Martin Lieber), il fumettista, editore e produttore di cinema e tv americano. Se n’è andato 4 mesi dopo Steve Ditko (scomparso all’età di 90 anni) con cui aveva creato Spiderman (L’uomo ragno). Se infatti Stan Lee è stato lo sceneggiatore delle storie a fumetti del supereroe Marvel, Steve Ditko è il fumettista che l’ha creato graficamente. Così Spiderman è ufficialmente orfano ...

È morto Stan Lee - il papà della Marvel Comics : Stanley Martin Lieber, al secolo Stan Lee, grande vecchio dei fumetti e ormai figura semi-mitologica della cultura pop è morto all’età di 95 anni, rivela il sito Tmz. Era stato preceduto dalla moglie nel 2017 e oggettivamente la situazione sembrava ormai grottesca per Lee. Secondo un lungo articolo di Daily Beast negli ultimi anni, specialmente nel periodo successivo al decesso della moglie, sarebbe stato “spolpato dagli avvoltoi“. ...

Carabiniere morto - l'ira del papà : "Ci stanno sterminando tutti" : "Adesso lo chiamano eroe. Ma non credo serva: perché non è questo uno Stato che difende una persona che ha fatto il suo servizio". È distrutto il papà di Emanuele Reali, il Carabiniere morto a Caserta durante l'inseguimento di un ladro. La foga nel catturarlo non gli ha fatto vedere quel treno che poi lo ha schiacciato. "Bisogna cambiare le leggi - continua il padre - Gli dicevo sempre stai attento. Ma è stato un sacrificio inutile. Lascia due ...

morto Ciccio u’ castanu - boss della ’ndrangheta : lutto in tre continenti : Ciccio «‘u castanu», 91 anni di Platì, è Morto giovedì sera nel carcere di Parma dove era detenuto da tre anni all’ergastolo. Ha guidato la più importante e potente cosca della ‘ndrangheta calabrese con propagini in tutto il mondo: dall’America all’Australia.--Quando lo hanno scarcerato, nel 2013, dopo più di vent’anni di cella per sequestro di persona, Francesco Barbaro, benché 86enne aveva l’abitudine di svegliarsi all’alba e dedicarsi allo ...

Trentino Alto Adige : devastante frana colpisce Dimaro - 1 morto e 200 sfollati : Piogge alluvionali hanno colpito negli ultimi giorni il Trentino Alto Adige, provocando esondazioni di torrenti, frane e smottamenti. Fra le località più colpite figura Dimaro, in provincia di...

morto il fotografo di culto Ara Güler : “l’occhio di Istanbul” che fotografò la nostalgia : Morto a novant'anni di arresto cardiaco il fotografo di culto Ara Güler. Di origini armene, era conosciuto per gli scatti iconici della nostalgica Istanbul in bianco e nero. Le sue immagini, che lo hanno reso noto a livello internazionale, raccontano la capitale ottomana nelle sue contraddizioni.Continua a leggere

Abdul Raziq - potente capo della polizia nel sud dell’Afghanistan - è morto in un attentato : Abdul Raziq – il generale che era a capo della polizia della provincia di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan – è stato ucciso. Raziq è stato ucciso dopo aver avuto un incontro a Kandahar con il generale Austin S. Miller, responsabile The post Abdul Raziq, potente capo della polizia nel sud dell’Afghanistan, è morto in un attentato appeared first on Il Post.

Bertè choc da Maurizio Costanzo : 'Mio padre? Un bastardo - sono contenta sia morto' : 'Mio padre? Un bastardo, sono contenta sia morto'. Loredana Bertè, ospite della trasmissione L'intervista, con Maurizio Costanzo, è un fiume in piena. La cantante ha ripercorso le tappe della sua vita,...

Francesco Positano - militare morto in Afghanistan/ Le Iene - versione Esercito non convince : dubbi della madre : Francesco Positano, militare morto 8 anni fa in Afghanistan: la madre chiede verità e giustizia. Il caso sarà affrontato questa sera da Le Iene, nel servizio di Pablo Trincia.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:58:00 GMT)