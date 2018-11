E morto Stan Lee | papà dei supereroi Marvel inventò gli uomini e le donne che salvano

Supereroi Marvel in lutto : è morto Stan Lee : Il mondo dei supeeroi è in lutto . E’ morto Stan Lee, il leggendario creatore dei Marvel . Si è spento alla

morto Stan Lee - papà dei supereroi Marvel. Inventò Spider Man - X-Men e i Fantastici 4 : I Marvel perdono il loro papà , Stan Lee, scomparso oggi: lo afferma il sito TMZ. Lutto nel mondo dei fumetti e dell'intrattenimento televisivo e cinematografico mondiale: il leggendario creatore dei supereroi Marvel aveva 95 anni. Stan ley Martin Lieber, questo il suo vero nome completo, era fumettista, editore e produttore di cinema e tv: a lungo presidente della Marvel Comics, è stato il papà di personaggi leggendari come Spider Man, Hulk, Iron ...

È morto Stan Lee - il papà della Marvel Comics : Stan ley Martin Lieber, al secolo Stan Lee, grande vecchio dei fumetti e ormai figura semi-mitologica della cultura pop è morto all’età di 95 anni, rivela il sito Tmz. Era stato preceduto dalla moglie nel 2017 e oggettivamente la situazione sembrava ormai grottesca per Lee. Secondo un lungo articolo di Daily Beast negli ultimi anni, specialmente nel periodo successivo al decesso della moglie, sarebbe stato “spolpato dagli avvoltoi“. ...

