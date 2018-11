È morto Stan Lee | il papà della Marvel Comics

morto Stan Lee - il papà dei supereroi Marvel : aveva 95 anni : Addio a Stan Lee: il fumettista e direttore della Marvel Comics si è spento a 95 anni. Stan Lee, il cui vero nome era Stanley Martin Lieber, era nato a New York nel dicembre del...

È morto Stan Lee : È stato il creatore di moltissimi fumetti di supereroi, da Spider-Man a Hulk passando per gli X-Men: aveva 95 anni

Carabiniere morto - l'ira del papà : "Ci stanno sterminando tutti" : "Adesso lo chiamano eroe. Ma non credo serva: perché non è questo uno Stato che difende una persona che ha fatto il suo servizio". È distrutto il papà di Emanuele Reali, il Carabiniere morto a Caserta durante l'inseguimento di un ladro. La foga nel catturarlo non gli ha fatto vedere quel treno che poi lo ha schiacciato. "Bisogna cambiare le leggi - continua il padre - Gli dicevo sempre stai attento. Ma è stato un sacrificio inutile. Lascia due ...

morto Ciccio u’ castanu - boss della ’ndrangheta : lutto in tre continenti : Ciccio «‘u castanu», 91 anni di Platì, è Morto giovedì sera nel carcere di Parma dove era detenuto da tre anni all’ergastolo. Ha guidato la più importante e potente cosca della ‘ndrangheta calabrese con propagini in tutto il mondo: dall’America all’Australia.--Quando lo hanno scarcerato, nel 2013, dopo più di vent’anni di cella per sequestro di persona, Francesco Barbaro, benché 86enne aveva l’abitudine di svegliarsi all’alba e dedicarsi allo ...

Trentino Alto Adige : devastante frana colpisce Dimaro - 1 morto e 200 sfollati : Piogge alluvionali hanno colpito negli ultimi giorni il Trentino Alto Adige, provocando esondazioni di torrenti, frane e smottamenti. Fra le località più colpite figura Dimaro, in provincia di...

morto il fotografo di culto Ara Güler : “l’occhio di Istanbul” che fotografò la nostalgia : Morto a novant'anni di arresto cardiaco il fotografo di culto Ara Güler. Di origini armene, era conosciuto per gli scatti iconici della nostalgica Istanbul in bianco e nero. Le sue immagini, che lo hanno reso noto a livello internazionale, raccontano la capitale ottomana nelle sue contraddizioni.Continua a leggere

Abdul Raziq - potente capo della polizia nel sud dell’Afghanistan - è morto in un attentato : Abdul Raziq – il generale che era a capo della polizia della provincia di Kandahar, nel sud dell’Afghanistan – è stato ucciso. Raziq è stato ucciso dopo aver avuto un incontro a Kandahar con il generale Austin S. Miller, responsabile The post Abdul Raziq, potente capo della polizia nel sud dell’Afghanistan, è morto in un attentato appeared first on Il Post.

Bertè choc da Maurizio Costanzo : 'Mio padre? Un bastardo - sono contenta sia morto' : 'Mio padre? Un bastardo, sono contenta sia morto'. Loredana Bertè, ospite della trasmissione L'intervista, con Maurizio Costanzo, è un fiume in piena. La cantante ha ripercorso le tappe della sua vita,...

Francesco Positano - militare morto in Afghanistan/ Le Iene - versione Esercito non convince : dubbi della madre : Francesco Positano, militare morto 8 anni fa in Afghanistan: la madre chiede verità e giustizia. Il caso sarà affrontato questa sera da Le Iene, nel servizio di Pablo Trincia.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:58:00 GMT)

Afghanistan : morto fondatore rete Haqqani : ANSA, - ROMA, 4 SET - Il fondatore della rete Haqqani di militanti afghani, Jalaluddin Haqqani, è morto dopo una lunga malattia: lo hanno annunciato i talebani afghani senza specificare la data o il ...

Afghanistan - morto il fondatore della rete ribelle islamista Haqqani : Il fondatore della rete Haqqani di militanti afghani, Jalaluddin Haqqani, è morto dopo una lunga malattia. Lo hanno annunciato i talebani afghani, vicini all'organizzazione, senza però specificare la ...