È morto Stan Lee | il creatore e papà dei supereroi Marvel

Stan Lee è morto - il papà degli eroi Marvel si è spento a 95 anni : Non è la prima volta che leggiamo l'annuncio " Stan Lee è morto " ma questa volta non si tratta di una bufala ma della verità. Il papà degli eroi Marvel si è spento oggi a 95 anni lasciando in tutti, addetti ai lavori e fan, un vuoto incolmabile. Il suo genio, il suo sorriso, la sua voglia di essere sempre al centro dei suoi show hanno caratterizzato la sua lunga carriera fin da quando, negli anni '60, è diventato il papà dell'Universo Marvel in ...

