E' morto Stan Lee | i suoi camei nelle serie tv Video

(Di martedì 13 novembre 2018) Era una delle sue peculiarità, di quelle che lo rendevano davvero unico: stiamo parlando dei numerosissimicheLee, scomparso lunedì all'età di 95 anni, ha fatto in film,tv e cartoni animati sia nei panni di se stesso che di vari personaggi.A Lee piaceva fare queste breve comparsate, soprattutto in quelle produzioni tratte dalla sua Marvel (ma non ha mai disdegnato qualche cameo “extra”): nel corso degli anni, quella dei fan è diventata una vera e propria caccia a Lee in ogni film del Marvel Cinematic Universe che usciva al cinema e, successivamente, delletv andate in onda sopratutto negli ultimi anni.E'Lee: itv () pubblicato su TVBlog.it 13 novembre 2018 00:16.