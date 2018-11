Due nuovi album di Rihanna in arrivo nel 2019? Rumors sul doppio disco e il duetto con

X018 : Due nuovi studi di sviluppo per i Microsoft Studios - nuovi titoli in uscita e tante altre novità : Questo weekend, la community Xbox si è riunita in occasione di X018, uno speciale evento globale realizzato per celebrare Xbox con novità, anteprime e una miriade di sorprese. Oltre 10.000 fan hanno raggiunto la quarta edizione annuale di Xbox FanFest: Mexico City per sbirciare da vicino il futuro di Xbox, partecipando a eventi hands-on e panel che hanno visto la partecipazione di membri del Team Xbox, con streaming dal vivo ...

Due sostituzioni a Sanremo Giovani : i nuovi cantanti scelti da Claudio Baglioni e dalla commissione musicale : Due sostituzioni a Sanremo Giovani: due cantanti perdono il posto a favore dei due nuovi nomi scelti dalla commissione musicale. Con una nota stampa, la Rai rende noto che direttore artistico Claudio Baglioni e la commissione musicale hanno scelto per le audizioni di Roma due nuovi artisti emergenti. I nomi sono quelli di Lelio Morra e di Simone Laurino, ripescati in seguito alla prima selezione dopo due esclusioni. Se per due Giovani, ...

Imagine Dragons e Muse - il ritorno alla musica con Due nuovi album : Imagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsImagine DragonsDue album, uno stesso giorno. Muse e Imagine Dragons hanno scelto, entrambi, venerdì 9 novembre per pubblicare, ciascuno, il proprio disco. Per i Muse, che il 13 dicembre si esibiranno live alla finale di X Factor 12, si tratta dell’ottavo album in studio, per gli Imagine Dragons, che ogni mese, su ...

Depeche Mode - in arrivo Due nuovi cofanetti in edizioni limitate : I Depeche Mode hanno da poco concluso il Global Spirit Tour, un tour mondiale iniziato a maggio 2017 e terminato nell'estate 2018 con ben due spettacoli al Waldbühne di Berlino il 23 e 25 luglio.

Due nuovi Operatori per Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion - dettagli Stagione 4 : Ubisoft sta per lanciare grandi novità per Rainbow Six Siege. La casa francese infatti ha reso noto quali sono i primi dettagli di Operazione Wind Bastion che porterà nel gioco due nuovi Operatori, un Attaccante e un Difensore, provenienti dal Marocco. Le novità non sono ancora finite perché con Operation Wind Bastion arriverà anche una nuova mappa, Fortress. In questo caso però è necessario specificare che si tratta della prima mappa realizzata ...

Carige nomina Due nuovi manager : Banca Carige ha comunicato di voler rafforzare il top management con la nomina di Maurizio Zancanaro e Patrizia Giuliani . I due nuovi manager entreranno nel Gruppo con decorrenza rispettivamente dal ...

Reddito di cittadinanza e prescrizione : Due nuovi fronti dividono M5s e Lega : Siri: "Dirottare la dotazione dalle famiglie alle aziende, rischio spaccatura Nord-Sud". Bongiorno: "Lo stop alla prescrizione sarebbe una bomba sui processi". La replica di Bonafede

Province e vitalizi I nuovi fronti del Duello Lega-M5s : Comunque uno 'sfregio', secondo i pentastellati, che hanno fatto della lotta ai costi della politica la loro bandiera. Non per il Carroccio, invece, che ha addirittura presentato un disegno di legge ...

Uomini E Donne : oltre i Due nuovi tronisti arriva anche Valeria Marini. Ecco quale sarà il suo ruolo : A “Uomini e Donne” approdano come tronisti i corteggiatissimi Ivan Gonzalez eAndrea Cerioli, reduci dal ruolo di single nel docu-reality “Temptation Island Vip“. I due si rimettono in gioco per cercare l’anima gemella. Ma non è... L'articolo Uomini E Donne: oltre i due nuovi tronisti arriva anche Valeria Marini. Ecco quale sarà il suo ruolo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Palazzo Baldeschi apre Due nuovi piani ed espone la Collezione d'Arte della Fondazione : Al Secondo Piano del Palazzo era già esposta la Raccolta di Maioliche Rinascimentali - per qualità e rarità dei pezzi che la compongono, una delle più importanti collezioni di ceramica al mondo - e a ...

Uomini E Donne : E’ arrivata la conferma sui Due nuovi tronisti. Cosa ne pensate? : Sembra essere arrivata la conferma sui prossimi tronisti di Uomini e Donne. Dopo numerosi rumors, Davidemaggio rivela che Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli saliranno sull’ambito trono del dating show, a pochi mesi dal percorso... L'articolo Uomini E Donne: E’ arrivata la conferma sui due nuovi tronisti. Cosa ne pensate? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Samsung annuncia Due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel : Samsung Electronics ha annunciato due nuovi sensori fotografici della serie ISOCELL, con pixel da 0,8 micron e risoluzione di 32 e 48 megapixel. L'articolo Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

0843 e 0844 - occhio ai Due nuovi prefissi : chi vi chiama (e perché) : L'Agcom ha stabilito che il codice "0843" sarà usato per le indagini statistiche, mentre il codice "0844" servirà ad...

Due anni di aggiornamenti Android e non solo : nuovi obblighi per i produttori di smartphone : Novità importanti per gli utenti in possesso di uno smartphone che saranno più tutelati dall’azienda Google sul tema aggiornamenti Android, relativi in modo specifico alla sicurezza. Più nel dettaglio l’azienda di Mountain View ha stilato una nuova ed interessante regola per tutte le aziende che usufruiscono del suo sistema operativo. In poche parole tutte le aziende produttrici di smartphone Android dovranno necessariamente garantire almeno due ...