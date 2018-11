Due milioni di italiani rinunciano alle cure per le liste di attesa troppo lunghe

Due ritratti realizzati da Albert Anker venduti per 4 - 4 milioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

‘Ndrangheta - maxi sequestro da 212 milioni di euro a Due imprenditori calabresi vicini a famiglie mafiose : “A noi chi cazzo ce lo fa fare? Io butto bitume, tu butti cemento, a noi chi cazzo ce lo fa fare a metterci con questo e con quello, tanto sempre loro prendono il lavoro e sempre noi dobbiamo farlo”. Loro sono la ‘Ndrangheta e a parlare, invece, sono due noti imprenditori calabresi ritenuti espressione delle cosche mafiose della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Due uomini d’affari, uno dei quali coinvolto anche in importanti inchieste a ...

Tesla ha guadagnato 311 milioni di dollari nel suo ultimo trimestre - non succedeva da Due anni : Dopo mesi di grandi difficoltà, l’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla ha registrato un trimestre positivo con un guadagno di 311,5 milioni di dollari, il terzo trimestre positivo nella sua storia iniziata circa 15 anni fa. Il risultato è dovuto The post Tesla ha guadagnato 311 milioni di dollari nel suo ultimo trimestre, non succedeva da due anni appeared first on Il Post.

Due progettisti hanno vinto 1 - 5 milioni per aver creato un dispositivo che estrae acqua potabile dall'aria : ... già esistenti, insieme hanno dato vita a un nuovo sistema chiamato "WeDew", una tecnologia a impatto ambientale zero che si spera possa essere applicata presto in tutte quelle parti del mondo dove l'...

Crollo scala mobile - Raggi : 'Due anni fa stanziati 18 milioni per interventi urgenti' : Il giorno dopo il Crollo della scala mobile nella fermata Repubblica, la sindaca di Roma Virginia Raggi rivendica l'operato del Campidoglio durante la sua gestione in fatto di sicurezza della ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il suo orologio da Due milioni di euro : Non è la prima volta che un campione dello sport sfoggia un oggetto così costoso: Rafael Nadal , addirittura, giocò una partita agli Australian Open con un orologlio da quasi un milioni di euro.

Paris Hilton si sposa - l'anello ha un diamante da Due milioni di dollari : «Ho rischiato di perderlo in discoteca» : ROMA - 'Io mi sento così fortunata ma lavoro anche tanto. Vengo da una famiglia privilegiata naturalmente, ma mi sono fatta la mia strada, sono fortunata ad avere una famiglia di businessman che mi ...

Inter - Zhang fa sul serio : in Due anni immessi quasi 500 milioni in società : La famiglia Zhang sta facendo sul serio con l’Inter: in due anni sono ben 474 i milioni di euro in due anni immessi in società. Lo renderà noto il bilancio al 30 giugno scorso, che sarà presentato all’assemblea dei soci a fine mese. Solo nell’ultima stagione pare che Suning abbia versato 119 milioni, mentre in precedenza aveva già prestato complessivamente 217 milioni (dei 336 milioni solo 105 sono stati convertiti in ...

Duecento milioni di bottiglie alla Vetri Speciali di Spini di Gardolo : TRENTO . Duecento milioni di bottiglie prodotte in due anni, 376 dipendenti: con questi numeri stamani i vertici di Vetri Speciali di Spini di Gardolo hanno fatto il punto su un'operazione vincente di ...

Inter - in Due anni Suning ha investito 474 milioni tra capitale e prestiti : Nel corso del 2017-2018 il colosso cinese ha erogato un altro finanziamento soci da 119 milioni, poi convertito in capitale per 105 milioni. L'articolo Inter, in due anni Suning ha investito 474 milioni tra capitale e prestiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Due milioni di Vetture Full Hybrid by Toyota : Toyota ha consegnato la 2 milionesima vettura Full Hybrid Electric al Toyota Radosc di Varsavia, in Polonia. La cliente Magdalena Sobolewska-Bereza con l’acquisto del suo nuovo C-HR Hybrid raggiungendo così il traguardo dei 2 milioni di Vetture ibride vendute dalla Toyota dal 2000 in Europa. Nel 2011 il 10% dei clienti europei Toyota ha scelto un ibrido. Questa cifra è cresciuta esponenzialmente fino al 47% nel 2018: oggi, quasi ...

Cosenza - società pubblicitaria non dichiara 4 - 5 milioni di euro ed evade oltre 1 - 3 milioni di euro di imposte. Denunciate Due persone : Cosenza - La Compagnia della Guardia di Finanza di Paola ha scoperto un evasore fiscale, che dal 2013 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per 4,5 milioni di ...