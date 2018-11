Donna precipita dalla finestra a Genova | trovata decapitata | è giallo

Donna precipita dalla finestra : trovata decapitata - è giallo : Una Donna sui 35 anni è stata ritrovata decapitata stamani nella zona dei giardini di via Maritano, nel quartiere di Begato a Genova . Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso ...

Genova - Donna precipita da una finestra in via Maritano : muore decapitata. Carabinieri ipotizzano suicidio : Una donna tra i 30 e i 35 anni è stata ritrovata decapitata questa mattina a Genova. Il corpo si trovava nella zona di Begato, nei pressi dei giardini di via Maritano. Ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’accaduto. Secondo i Carabinieri, però, si tratterebbe di un caso di suicidio. La donna sarebbe precipitata dalla finestra del suo appartamento e nell’impatto avrebbe colpito una ringhiera che le avrebbe mozzato la testa, ...

Incidente al centro commerciale : uomo precipita su una Donna dal piano superiore : Brutto Incidente in un centro commerciale di Stratford, nella periferia di Londra, dove nel pomeriggio un uomo è precipitato dal piano superiore colpendo in pieno una donna. Grande spavento fra i ...

Donna si sporge dal 27° piano di un palazzo per scattare un selfie - precipita e muore : ecco il VIDEO : Una Donna è precipitata dal 27° piano di un palazzo residenziale mentre si sporgeva per scattare un selfie: è accaduto a Panama, nel quartiere residenziale del Cangrejo. La vittima, di nazionalità portoghese, si era seduta sulla ringhiera del balcone per scattarsi una foto con lo smartphone quando ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. Sui social circola un VIDEO della Donna mentre precipita, ripreso da un palazzo vicino. Donna si ...