Domani vertice decisivo Conte-Di Maio-Salvini | in ballo la risposta alla Ue

Udinese - Domani c'è vertice su Velazquez : ANSA, - EMPOLI, FIRENZE,, 11 NOV - Sono ore decisive per la panchina di Julio Velazquez: l'allenatore dell'Udinese rischia di saltare dopo la sconfitta a Empoli di oggi. domani o nelle prossime ore ...

Imperia : anche il sottosegretario Alessandra Pesce al vertice di Domani in Prefettura sui danni del maltempo : Sarà presente anche il sottosegretario con delega ad agricoltura e turismo Alessandra Pesce all'incontro che si terrà domani alle 13 in Prefettura insieme al presidente della Regione Giovanni Toti, ...

Maltempo - frana Cannobio : Domani vertice in prefettura : E’ fissata per le 10 di domani mattina, negli uffici della prefettura di Verbania, una riunione per esaminare criticità e problematiche connesse alla frana che ha causato l’interruzione della statale 34, nel territorio del comune di Cannobio (Verbania). Vi prenderanno parte rappresentanti di Regione Piemonte, Provincia del Vco, i sindaci di Cannero Riviera, Cannobio, Oggebbio, Ghiffa e Verbania. E ancora l’Anas, i vertici delle ...

Manovra - agenzie di rating pronte a declassare anche le banche. Vertice di maggioranza prima del Cdm di Domani : 'L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade ...

Conte : convinceremo Bruxelles. Domani nuovo vertice prima di Cdm : Stasera prevertice organizzato da Conte con Lega e M5s. Domani nel vertice che precede il Consiglio dei ministri verrà portato il documento fiscale per 'concordare gli ultimi dettagli', spiega il ...

Manovra : nuovo vertice Domani mattina : 22.11 Un nuovo vertice sulla Manovra, è previsto per domani mattina a Palazzo Chigi. I partecipanti dovrebbero essere gli stessi della riunione di stasera: oltre al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il titolare del Mef, Giovanni Tria e il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Alla definizione delle cifre del Def, si apprende da fonti governative, si lavorerà in nottata: non sarebbe ...

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Berlusconi-Salvini - incontro ad Arcore : verso intesa su Foa in Rai e Regionali/ Meloni : "Domani vertice cdx" : Salvini e Berlusconi ad Arcore: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni Regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)