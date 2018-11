Domani al Teatro Palladium “Omaggio a Rossini” con incontri | presentazioni e un grande

romadailynews

(Di lunedì 12 novembre 2018) Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra alla figura di Gioachino Rossini, il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “Rossini a scuola”, promosso dal Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, presieduto dal prof. Luigi Berlinguer, di concerto con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi, dell’Ambasciatore dell’Uzbekistan Otabek Akbarov, del Direttore Generale ...