Dieta mediterranea | allunga la vita ma solo con questi cibi

"BUON COMPLEANNO - Dieta MEDITERRANEA! 2018" A Pollica la tre giorni dedicata al gusto e al benessere con Bastianich - Tatangelo - Casa Surace - ... : ...00 - Visita guidata gratuita al Museo Vivente della DIETA mediterranea e al Museo Vivo del Mare L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito.

CON LA CICERCHIA - Dieta mediterranea IN FESTA! : ... il penultimo weekend di novembre coincide con la ' Settimana della cucina italiana nel mondo ', un tributo all' Italian Style dedicato quest'anno alla DIETA MEDITERRANEA e proposto nelle ambasciate ...

Dieta fusion per dimagrire : mediterranea ed orientale insieme : La Dieta fusion può far dimagrire fino a un chilo in 3 giorni. E' una Dieta mediterranea ed orientale insieme. Ideata dal nutrizionista Sukkar.

Sovrappeso e obesità : Dieta mediterranea ipocalorica e attività fisica per mantenere la perdita di peso nel tempo : Ai pazienti Sovrappeso o obesi, soprattutto quelli con sindrome metabolica, è chiesto di perdere peso cambiando il loro stile di vita. L’obiettivo di questa richiesta è quello di ridurre il rischio cardiovascolare, tuttavia non ci sono prove scientifiche del fatto che questo effetto benefico possa essere mantenuto a lungo termine. Anche se le diete povere di grassi e carboidrati si sono dimostrate efficaci per perdere peso e migliorare il ...

OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA - PROTEZIONE CONTRO TUMORI ALL'INTESTINO/ L'acido oleico e la Dieta mediterranea : L'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA ha dei poteri CONTRO i TUMORI ALL'INTESTINO: L'acido oleico prodotto blocca le infiammazioni e previene il cancro creando una barriera protettiva.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Alimentazione - calorie mettono italiani in difficoltà/ Dieta mediterranea al top - ma il 16% la segue d'estate : Gli italiani sono bocciati in Alimentazione: nonostante le materie prime che ci offre il nostro paese siano ottime c'è grandissima confusione su varie cose tra cui soprattutto le calorie.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:30:00 GMT)

Soffri di depressione? La Dieta mediterranea ti aiuta! Ecco perché : tutti i benefici : dieta mediterranea e depressione: i benefici di un’alimentazione ‘corretta’ sul piano psicologico. Proprio così, seguire la cosiddetta ‘dieta mediterranea’ può aiutare a prevenire disturbi depressivi. Lo afferma uno studio dell’University College London dove sono stati revisionati 41 casi. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Psychiatry, dimostrerebbero che una dieta a base di frutta, verdura, ...

Dieta mediterranea per combattere la depressione : lo studio dell'University College London : La Dieta mediterranea potrebbe aiutare a prevenire la depressione: questo il risultato di una ricerca inglese condotta dall'University College London. Lo studio condotto dall'università britannica è partito dall'analisi e revisione di 41 studi di ricerca in merito all'applicazione della Dieta mediterranea a stati di disagio psicologico causato dalla depressione, deducendo che la Dieta mediterranea potrebbe essere applicata con potenziale ...

"La Dieta mediterranea aiuta a prevenire la depressione" : lo studio : Un regime alimentare specifico può avere effetti benefici sull'umore e aiutare a prevenire la depressione

Successo per la quarta edizione del festival della Dieta mediterranea ad Aiello Calabro : Successo per la quarta edizione del festival della Dieta Mediterranea ad Aiello Calabro. Evento unico in Calabria che mette al centro la salute e il mangiar bene. L’evento si è aperto infatti con un convegno scientifico culturale sulla Dieta Mediterranea dove hanno partecipato personalità illustri quali, professori universitari, ricercatori, medici e biologi nutrizionisti provenienti da tutta Italia. Presenti anche diverse associazione quali ...

Tumori : la Dieta mediterranea protegge le donne con i “geni Jolie” : Uno studio pubblicato su “Cancers“, coordinato dalla Fondazione Irccs Istituto nazionale Tumori di Milano e finanziato dal ministero della Salute e dall’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, ha rilevato che seguire una dieta mediterranea a ridotto apporto proteico, abbinandola a una sana attività fisica, protegge le donne portatrici delle mutazioni genetiche Brca che hanno spinto l’attrice Angelina Jolie ...

Ad Aiello Calabro il 4° Festival della Dieta mediterranea : il programma completo : Il prossimo 14 e 15 settembre si svolgerà ad Aiello Calabro la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea. Evento culturale unico in Calabria, che quest’anno ha ottenuto il Patrocinio Gratuito del ministero della Salute, oltre che della Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. Al convegno parteciperanno Professori Universitari, ricercatori, medici e biologi ...

Salute : la Dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno - di conseguenza anche quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...

ISTAT - Coldiretti : record di over 80 in Europa grazie alla Dieta mediterranea : Con ben il 7% della popolazione, l’Italia è il Paese con la percentuale più alta di ultraottantenni in Europa davanti a Grecia e Spagna, a conferma del valore della dieta mediterranea certificata da molti studi scientifici come un elisir di lunga vita. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati ISTAT nel report sulla popolazione residente nel 2017. Non è un caso – sottolinea la Coldiretti – che sul podio salgano Paesi del sud ...