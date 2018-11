Diabete : Federfarma Veneto - al via seconda edizione del 'DiaDay' (2) : (AdnKronos) - Alla fine della campagna i dati saranno elaborati da un board scientifico e resi disponibili alle Istituzioni sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la co