Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano | polemiche dopo l' incidente della figlia

repubblica

: Leggo che per approvare il decreto-propaganda di Salvini, siccome ci sono quattro dissidenti M5s, il governo li sos… - civati : Leggo che per approvare il decreto-propaganda di Salvini, siccome ci sono quattro dissidenti M5s, il governo li sos… - Giorgiolaporta : Altro che crisi di consensi del #Governo! I #sondaggi di oggi diffusi dal #Corriere danno un nuovo record della… - MicoliFrancesc1 : @BVito5S @pdnetwork Ahhh il pensiero non avevo completato ..centro sinistra esisterà per i prossimi 200 anni..m5s n… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura