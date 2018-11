Deliveroo | tre anni in Italia | in 30 città e addetto numero 100

Uber potrebbe acquisire Deliveroo : Diversificare l’offerta per ampliare il proprio business e raggiungere nuovi mercati è senza dubbio una delle strategie che da tempo il colosso statunitense Uber ha iniziato a seguire, in particolare sotto la guida del nuovo CEO Dara Khosrowshahi. Non a caso l’azienda ha scelto di spingere non più solo sul noleggio di auto, che continua a confermarsi il business principale, ma anche sulla possibilità di noleggiare biciclette e ...

Deliveroo - soddisfatti oltre il 90% dei rider : Roma, 10 set., askanews, - E' la libertà di scegliere come, dove, quando e quanto lavorare il primo motivo di soddisfazione per gli oltre 4mila rider di Deliveroo in Italia. Questo il principale ...