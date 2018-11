Dall' Istat alla Corte dei Conti | Pil fermo col reddito dei M5s

Dall'Istat nuova allerta : i segnali di rallentamento dell'economia si moltiplicano per export e consumi : A settembre le vendite al dettaglio sono scese dello 0,8% rispetto ad agosto e del 2,5% sullo stesso mese del 2017. In difficoltà quasi tutti i settori, in controtendenza solo i discount alimentari -

«Io e Boateng - due pantofolai. Conquistata Dalla sua tenacia» : Come mai ci sono tante donne sarde che hanno sfondato nel mondo dello spettacolo, da Valeria Marina a Giorgia Palmas, da Elisabetta Canalis a lei? «La nostra è una terra speciale, saranno le cose ...

Sanità - acquistati Dalle Asl ma venduti Dalle farmacie : l’affare dei medicinali che gli ospedali non riescono a distribuire : Ci sono centinaia di migliaia di medicinali, acquistati dalle aziende sanitarie, che ogni anno potrebbero essere distribuiti direttamente dagli ospedali e invece troviamo sempre più spesso nelle farmacie private con prezzi diversi per ogni regione. “Nei primi nove mesi del 2018 abbiamo pagato 640mila euro alle farmacie per la distribuzione di 158mila scatole di farmaci salvavita”, dice Corrado Busani, direttore del dipartimento farmaceutico ...

Avvistato in Antartide un mostro degli abissi Dalla forma di un pollo senza testa : Una bizzarra creatura marina, ribattezzata "mostro dalla forma di un pollo senza testa" è stata fotografata negli abissi dell'Antartide. Si tratta tecnicamente di un "cetriolo di mare" lungo circa 25 centimetri.La creatura è avvistata per la prima volta nel Golfo del Messico nel 2017. In Antartide è stata scoperta usando un sistema di telecamere subacquee della Divisione antartica australiana del Dipartimento dell'Ambiente e ...

Marco Della Noce è uscito Dalla depressione/ “Il successo più grande? “Aver riacquistato l’affetto dei figli : Marco Della Noce è uscito dalla depressione e racconta la sua rinascita in un'intervista speciale: "ho smesso di dormire dentro una macchina, ho di nuovo voglia di vivere"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:35:00 GMT)

Asia Argento intervistata Dalla Toffanin : 'Ho assunto un atteggiamento rettiliano' : Domani, 13 ottobre Asia Argento sara' in tv come ospite del programma Verissimo condotto dalla Toffanin. La puntata è stata gia' registrata, motivo per cui gia' circolano le prime indiscrezioni su quanto raccontato dall'attrice. Durante la lunga chiacchierata con l'intervistatrice Asia Argento è scoppiata a piangere più di una volta, lacrime di dolore e amare riguardo al passato. Durante tutta l'intervista l'attrice italiana ha parlato delle ...

Pechino Express 2018 - Maria Teresa Ruta : "Ho conquistato i giovani. Mi ero allontanata Dalla tv per far spazio alle nuove leve" : Maria Teresa Ruta è tra le protagoniste assolute della settima edizione di Pechino Express, l'adventure-game in onda su Rai 2, ogni giovedì sera.La conduttrice e annunciatrice sta partecipando al gioco insieme a Patrizia Rossetti con cui forma la coppia delle Signore della Tv.prosegui la letturaPechino Express 2018, Maria Teresa Ruta: "Ho conquistato i giovani. Mi ero allontanata dalla tv per far spazio alle nuove leve" pubblicato su ...

Francesco Totti - il figlio Cristian stupisce il mondo : intervistato a 12 anni - cosa gli esce Dalla bocca : Quando si parla della famiglia Totti non è mai in negativo anzi, al contrario, si è sempre contraddistinta per la correttezza mostrata in varie occasioni. Il buon esempio, insegnato da papà Francesco, ...