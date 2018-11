Dall' Inter alla Juve | tra sorprese e record

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via Dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web

Alla lavagna! Su Rai3 i bambini interrogano politici e vip. Tra gli ospiti Matteo Salvini e Rita Dalla Chiesa : Alla lavagna! Matteo Salvini e gli alunni Rai3 rimanda a scuola alcuni personaggi noti della politica, del giornalismo, dello spettacolo. E li mette letteralmente “Alla lavagna!“. Si intitola proprio così il nuovo programma che da stasera alle 20.20 porterà alcune pubbliche personalità a confrontarsi con le impertinenti domande di una classe di diciotto agguerritissimi alunni, tra i 9 e i 12 anni, con risultati inaspettati. ...

Linfomi : Dalla Riunione Nazionale FIL spunti ed elementi scientifici di grande interesse : Stanno emergendo temi e spunti di grande interesse dalla Riunione Nazionale Plenaria della Fondazione Italiana Linfomi, in corso a Rimini, all’Hotel Savoia, fino a domani, martedì 13 novembre. Medici, ricercatori ma anche rappresentanti del Gruppo Pazienti si stanno confrontando sugli ultimi passi avanti condotti nell’ambito della cura dei Linfomi. Oggi in Italia i Linfomi rappresentano la patologia onco-ematologica più diffusa in tutte le fasce ...

Irama e Giulia sommersi Dalle critiche : Karina interviene e non ne ha per nessuno : Giulia e Irama news, Karina dice la sua sulla coppia Anche se Irama e Giulia stanno ricevendo auguri da tutte le parti per la loro storia d’amore qualcuno non si è risparmiato critiche durissime per la loro scelta. In effetti basta farsi un giro nel Web per vedere che c’è chi crede che lo abbiano […] L'articolo Irama e Giulia sommersi dalle critiche: Karina interviene e non ne ha per nessuno proviene da Gossip e Tv.

Una Vita anticipazioni : SAMUEL inizia a riprendersi Dall’intervento ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita, vi abbiamo parlato dei problemi di salute di SAMUEL Alday (Juan Gareda): il ragazzo assisterà infatti ad un bacio tra la fidanzata Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e il fratello Diego (Ruben de Eguia) e, al termine di una colluttazione fisica con lui, avrà la peggio poiché sbatterà inavvertitamente la testa sullo spigolo di un tavolino. A seguito dell’ascesso ...

Brutto scivolone a Bergamo : l’Inter prende 4 gol Dalla Dea : Sconfitta pesantissima per la squadra di Spalletti che a Bergamo subisce ben 4 gol dalla Dea. L’Atalanta vince con un

Atalanta-Inter : probabili formazioni e diretta Dalle 12.30. Dove vederla in tv : TORINO - Oggi alle 12.30 andrà in scena la sfida tra Atalanta e Inter . I nerazzurri sono reduci dalla buona prestazione in Champions contro il Barcellona, ma Spalletti proprio per questo mette in ...

Dalla Spagna : Real Madrid su Icardi - all'Inter sarebbe stato offerto Benzema (RUMORS) : Mauro Icardi è indubbiamente uno dei calciatori più chiacchierati in casa Inter. Tale affermazione non è inerente alle vicende di gossip con la moglie Wanda, bensì alle numerose voci di mercato che circolano sul suo conto, specie adesso che il calciatore si sta dimostrando anche una sicurezza nella massima competizione europea, la Champions League, nella quale ha segnato tre reti in quattro partite. La gara con il Barcellona ha dimostrato che il ...

Inter - nuovo obiettivo : più gol Dalla distanza : Ed è forse proprio dal Ninja che Spalletti - ma tutto il mondo Inter - si aspetta un qualcosa in più, e non solo sul piano realizzativo. Radja ha segnato tre gol in stagione: due in campionato, a ...

L’allarme del Fondo Monetario Internazionale : “In Europa forte rischio contagio Dall’Italia” : Secondo il Fondo Monetario Internazionale le tensioni sui titoli di Stato italiani sono per ora contenute ma permane una "consistente incertezza e il contagio da future tensioni potrebbe essere notevole, soprattutto per le economie con i fondamentali macroeconomici più deboli e uno spazio fiscale limitato".Continua a leggere

Inter - Steven Zhang si schiera Dalla parte di Mou : like al suo gesto allo Stadium : José Mourinho è rimasto nei cuori dei tifosi dell'Inter che non l'hanno mai dimenticato anche a distanza di quasi nove anni dal suo addio. Lo Special One, in due anni sulla panchina nerazzurra, ha ...

Francesca Fialdini Dalla Balivo fa una rivelazione interessante : Francesca Fialdini è stata ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me, e ha svelato particolari interessanti anche della sua vita privata, nonostante la sua notoria timidezza nel mettere in piazza la stessa. Dopo essersi commossa per la canzone Averti addosso di Gino Paoli «Mi ricorda mio padre», ha confessato, ha raccontato la sua infanzia, sottolineando l’orgoglio delle sue origini, e trattenendo a fatica le lacrime. Per poi passare a parlare di ...

Pirelli Scorpion Winter resta il pneumatico preferito Dalle case automobilistiche : A 6 anni dal debutto il Pirelli Scorpion Winter fa il pieno di premi nelle comparative delle riviste tedesche che l’hanno...

Inter - batticuore da Champions! Dalla beffa al boato del Meazza in 4 minuti : un pari d’oro nel segno di Icardi : L’Inter ferma il Barcellona al Meazza sull’1-1: al gol di Malcom risponde Mauro Icardi in un finale da batticuore Emozioni da Champions League. Brividi, ansia e adrenalina che solo le competizioni europee sanno regalare a chi dal calcio ne è dipendente. Basta chiederlo ai 73.500 spettatori che hanno riempito lo stadio Meazza in San Siro, nel martedì che ha dato il via al quarto turno di Champions Leaghe: l’incasso più ...