Dai libri ai corsi prende corpo il marketing digitale che funziona

Ricomincio Dai libri - la fiera del libro di Napoli riparte dal MANN : Ritorna sotto la direzione artistica di Lorenzo Marone la fiera " Ricomincio dai libri " che quest'anno dal 5 al 7 ottobre si svolgerà al Museo Archeologico Nazionale di Napoli . Da Michela Murgia a Marco D'Amore, passando per Fabio Genovesi e Diego De Silva in coppia con Maurizio De Giovanni. Tutti gli eventi da non perdere.Continua a leggere

"I ribelli escono Dai libri : il rifiuto è un atto solitario che smuove le masse" : I primi no escono dai libri , sono ribelli cocciuti che attirano adolescenti inesperti. Figure che si piantano nella mente di chi sogna e spesso sanno restare lì per decenni, aggrappate agli slanci, ...

Dai libri alle ripetizioni - 5 startup per risparmiare sul ritorno a scuola : Ogni anno all’inizio di settembre tornano le stime su quanto siano in aumento i costi da sostenere per studiare. Tra libri, materiale scolastico e lezioni private, le voci in capitolo sono tante. E quasi sempre al rialzo. Secondo una ricerca di Human Highway per Amazon, la principale preoccupazione degli italiani che si stanno preparando per il ritorno a scuola è sostenere la spesa d’acquisto del materiale (40%). L’83% vuole spendere ...