Da olio nasce olio L' Italia che ricicla e rigenera

Big data - nasce un colosso da 5 - 2 miliardi per gestire il petrolio del futuro : (Foto: Pixabay/Pexels) Rivoluzione nel mercato dei big data. È stata annunciata la fusione tra due delle principali compagnie nel settore, Cloudera e Hortonworks. L’unione dei gruppi dei big data avrà un valore stimato di 5,2 miliardi di dollari, secondo la nota rilasciata dalle compagnie, e costituirà la più importante piattaforma per la gestione e l’accesso di dati per aziende e imprese che operano con grandi volumi di informazioni. In ...

L'olio usato per la frittura diventa risorsa : così nasce una nuova bioplastica : Bio-on, quotata all'Aim su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una nuova scoperta: è possibile utilizzare olio di frittura usato, per produrre Minerv PHAs, ...

Bio On - nuova scoperta : da olio di frittura usato nasce la bioplastica : Teleborsa, - L'olio esausto si aggiunge alle "materie prime" già utilizzate per produrre la bioplastica Bio On: melassi di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in ...

Bio On - nuova scoperta : da olio di frittura usato nasce la bioplastica : L'olio esausto si aggiunge alle "materie prime" già utilizzate per produrre la bioplastica Bio On : melassi di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in genere e ...