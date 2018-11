Cucchi | il film Sulla mia pelle domani alla Camera Salvini assente | «Non ho tempo di

Fico porta il film su Cucchi alla Camera. Salvini : "Non ho tempo per il cinema" : Ennesima polemica tra Roberto Fico e Matteo Salvini . Motivo del contendere è il film sulla morte di Stefano Cucchi che sarà proiettato martedì a Montecitorio e sarà trasmesso in diretta dalla webtv ...

Cucchi - alla Camera proiezione del film “Sulla mia pelle”. Salvini : “Non ho tempo per il cinema” : L’appuntamento è per domani, martedì 13 novembre, alle 18. Nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari (via di Campo Marzio 78) viene proiettato il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. alla presentazione del film, voluta dal presidente della Camera Roberto Fico e che sarà trasmessa in diretta webtv sul sito di Montecitorio, oltre al regista ci saranno il ...

Cucchi - carabinieri chiedono elenco dei presenti alla proiezione del film Sulla mia pelle : Si sono presentati in una libreria dov'era in programma la proiezione del film Sulla mia pelle, e hanno chiesto «l'elenco dei partecipanti» alla titolare:...

Carabinieri alla proiezione del film-denuncia su Cucchi : “Dateci la lista dei presenti” : Due Carabinieri, in divisa, in divisa, si dirigono alla cassa della libreria. In una saletta adiacente sta per iniziare la proiezione di «Sulla mia pelle», il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. «Mi hanno salutato e chiesto la lista dei partecipanti». Roberta Strangio, titolare di 40 anni, rimane spiazzata davanti a una richiesta inusuale. Risponde che un elenco non esiste e loro, con gentilezza, si congedano. Ma non lasciano il ...

Ilaria Cucchi a Che tempo che fa : “Minacce? Ho paura. Mio padre guarda il film tutte le sere - magari spera in un finale diverso” : Commovente e forte l’intervento di Ilaria Cucchi a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, accompagnata dall’avvocato Fabio Anselmo. Dopo aver ripercorso il lungo calvario giudiziario per scoprire la verità sulla fine del fratello Stefano ha raccontato delle numerose minacce e insulti che proprio in questi giorni hanno colpito lei e la sua famiglia “Mi rivolgo a chi continua a insultarmi e minacciarmi e a chi vuole far passare il concetto che ...

Il film su Cucchi al Museo Virtuale : la sorella Ilaria risponde agli studenti : ERCOLANO - Il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in proiezione al Mav di Ercolano, il Museo Archeologico Virtuale. Appuntamento venerdì 26 ottobre dalle ore 17.30 al Mav di ...