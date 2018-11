Cucchi | Fico fa proiettare  il film alla Camera Salvini |   «Non ho tempo per il cinema»

"Sulla mia pelle" proiettato alla Camera. Interverranno Fico e Ilaria Cucchi : Il film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini sarà proiettato martedì 13 novembre, alle ore 18, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari.Insieme al regista - informa una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - Interverranno il presidente della Camera, Roberto Fico, e Ilaria Cucchi. La presentazione del film sarà trasmessa in diretta webtv.

Processo Cucchi - il pm : “Storia piena di bugie. Ordini dall’alto e prove indirizzate in modo scientifico verso innocenti” : “Questa storia è costellata di falsi da dopo il pestaggio ed è proseguita in maniera ossessiva subito dopo la morte di Stefano Cucchi“. A rivendicarlo, nel corso della nuova udienza del Processo Cucchi bis alla prima Corte d’Assiste del Tribunale di Roma, è stato il pm Giovanni Musarò. Il Processo vede imputati a vario titolo cinque carabinieri per omicidio preterintenzionale, calunnia e falso. Il sostituto procuratore, nel ...

Processo Cucchi - il pm : “Indirizzate prove in modo scientifico verso innocenti” : “Questa storia è costellata di falsi, da dopo il pestaggio e proseguita in maniera ossessiva anche dopo la morte di Cucchi. C’è stata un’attività di inquinamento probatorio che ha indirizzato in modo scientifico prove verso persone che non avevano alcuna responsabilità e che sono state sottoposte a giudizio”. Così il pm Giovanni Musarò, in apertura di udienza pmpmdel Processo a carico di 5 carabinieri per la vicenda della morte ...

Fico : "Fare luce sulla morte di Cucchi" : "Oggi più che mai emerge l'esigenza non più rinviabile di fare luce sulla morte di Stefano Cucchi . Una morte che non può avvenire in un Paese civile". Lo scrive su Twitter il presidente della Camera, ...

