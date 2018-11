Costi bassi e flessibilità | le app vanno alla conquista della formazione

ilsole24ore

: #Cagliari è la città in cui i costi per le famiglie sono più bassi in Sardegna e la terza più economica in Italia:… - massimozedda : #Cagliari è la città in cui i costi per le famiglie sono più bassi in Sardegna e la terza più economica in Italia:… - FraFloris : RT @EleonoraCamilli: Ecco come funzionerà il taglio dei 35 euro. Via i corsi italiano e servizi per l'integrazione (li farà solo chi avrà… - gpmitalia : Usa: costi #Eolico e solare calano, più bassi centrali carbone - -

(Di lunedì 12 novembre 2018) In pratica, Coorpacademy genera una App su misura per un cliente, ma il corso realizzato per quel cliente può diventare un corso vendibile in tutto il mondo a chiunque abbia le stesse problematiche ...