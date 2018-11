Così si incassa un miliardo in 85 secondi

I Cinque Stelle pagano e la Lega incassa : Così Salvini ha avuto la meglio in tutti gli scontri con "l'amico" Di Maio : L'uscita dall'aula dei senatori dissidenti durante il voto di fiducia al Decreto Sicurezza è forse la spia più eclatante che qualcosa, nella prima esperienza al Governo del Movimento 5 Stelle, non stia funzionando a dovere. Con il passare dei giorni, le voci sulla debolezza dei vertici nei confronti dell'alleato leghista si vanno via via rinforzando. Il malumore è tangibile dopo i passi indietro, le rettifiche, i bagni di ...