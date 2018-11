Così la mafia ha messo le mani su ciò che mangiamo : Distrarre i fondi dei sussidi all’agricoltura non avrà il medesimo “fascino” dubbio del racket di droga che di solito si associa all’immagine della mafia , ma di certo è diventata una redditizia fonte di reddito per i gruppi italiani della criminalità organizzata. La loro incursione nel settore agroalimentare non si ferma qui: negli ultimi anni si sono infiltrati nell’intera catena alimentare. Così afferma ...

Roma. Il Tmb a Guidonia - una discarica a Riano e via l’interdittiva antimafia : Così Cerroni punta a riprendersi la ‘monnezza’ : Guidonia, Rocca Cencia e non solo: adesso il ‘Supremo’ torna in gioco. Su tutta la linea. Non che fosse mai uscito dalla partita, sia chiaro. Ma ora che “non è più mafioso”, assolto con formula piena dal Tribunale di Roma per i reati di associazione a delinquere e traffico illecito di rifiuti, il 92enne Manlio Cerroni può riprendere a pieno diritto a recitare un ruolo di influenza preminente nella politica romana e laziale sul tema a lui più ...