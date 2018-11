calciomercato

: Cosenza, Tutino: 'Napoli è il mio sogno' | Calciomercato - NapoliAddict : Cosenza, Tutino: 'Napoli è il mio sogno' | Calciomercato - lupiindiretta : L'HA FATTO ANCORA! Cosenza - Lecce || L'1 A 2 DI TUTINO: - CosenzaChannel : Dopo un terzo di gare di campionato disputate dal #Cosenza, Gennaro #Tutino ha dimostrato di valere qualcosa in più… -

(Di lunedì 12 novembre 2018) Gennaro, attaccante deldi proprietà del, parla dagli Italian Sport Award . Questo quanto dichiarato a seriebnews.com : 'per me è un, so che non è facile, devo pensare solo ale all'obiettivo salvezza tranquilla'.