Corrado Guzzanti | «Non sono pigro | ma troppo libero»

(Di lunedì 12 novembre 2018) Questa intervista è tratta dal numero 45 di Vanity Fair in edicola fino al 14 novembre 2018 A 53 anni,ha scoperto: «L’enorme divertimento della deresponsabilizzazione. Per molto tempo, solipsisticamente, ho fatto solo cose mie e ho lavorato sulla satira da autore. Essere chiamato a recitare soltanto come attore mi ha restituito grande soddisfazione». Il film, una commedia scorretta, feroce e molto divertente si intitola La prima pietra. Lo ha girato Rolando Ravello (produce Domenico Procacci, distribuisce Warner dal 6 dicembre) einterpreta il preside di una scuola elementare chiamato a organizzare una recita di fine anno: «In cui pateticamente, con l’intenzione di accontentare tutti e non far torto a nessuno, tutte le rappresentazioni religiose, dagli angioletti ai monaci buddisti abbiano la loro vetrina senza disequilibri». Basterà una pietra lanciata ...