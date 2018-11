Conte vede Salvini e Di Maio | è caos sui due incontri separati

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Il ddl Pillon - cosa prevede e quali sono i punti Contestati : In Italia è in atto il tentativo di ripristinare un ordine sociale basato su stereotipi di genere e relazioni di potere diseguali e contrarie agli obblighi internazionali in materia di diritti umani ",...

Dissesto - Conte : “Ci sono 900 milioni in tre anni. Ischia? Decreto prevede che se ci sono vincoli - le case vanno demolite” : Il governo ha già pronti 900 milioni di euro per il prossimo triennio per intervenire contro il Dissesto idrogeologico. Parola del premier Giuseppe Conte, impegnato nel question time alla Camera. Le opposizioni premono sul tema, dopo i danni del maltempo e con il Decreto Genova al centro delle polemiche per la concessione del condono per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2017 a Ischia. E sul punto il premier precisa che laddove per le ...

Algeri - Conte vede imprenditori italiani : ANSA, - Algeri, 5 NOV - "Il governo è al vostro fianco, farò tutto il possibile per darvi supporto e sostegno, anche sensibilizzando le istituzioni Algerine. Questo governo crede nel 'Sistema Italia' ...

Giorgetti vede Conte : polemiche pretestuose - governo avanti unito : Roma, 2 nov., askanews, - Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il premier Giuseppe Conte si sono incontrati a Palazzo Chigi. "Siamo al lavoro per risolvere i problemi del paese - dice Giorgetti -. ...

Manovra - Conte vede stasera Tria - Garavaglia e Castelli : Il premier Giuseppe Conte vedrà stasera a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per chiudere il testo della legge di Bilancio, atteso domani alla Camera.

"No Tap" iniziano una campagna per le dimissioni degli eletti M5s | Tre parlamentari a Conte : fateci vedere le carte : Nel pomeriggio a Melendugno è prevista un'assemblea pubblicadegli attivisti mentre domattina davanti alla Torre di San Foca ci sara'una manifestazione di protesta

Libia : Conte vede Salamè - Onu centrale - Conferenza Palermo essenziale : ...il suo interlocutore hanno infine convenuto circa la particolare rilevanza del rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di sviluppo economico come elementi propulsori di una soluzione politica ...

Conte a Mosca - oggi da Putin e Medvedev : Mosca, 24 ott., askanews, - Agenda fittissima per Giuseppe Conte a Mosca, partendo dalla deposizione di una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto, sotto le mura del Cremlino. Prima dell'...

Conte - senza senso rivedere la manovra : ROMA, 23 OTT - La "manovra non è stata improvvisata. Dire oggi che la rivediamo non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca. "Il parere critico della Commissione era nell'aria - ...