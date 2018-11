Conte | ' Juventus armata invincibile Futuro? Sono sereno'

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si acContenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...

Juventus - gli ultrà Contestano : 'Una società che odia la sua gente' : TORINO - Alcuni striscioni firmati Drughi , gli ultrà bianconeri, sono comparsi nei pressi dell' Allianz Stadium a poche ore dalla partita di campionato contro il Genoa in cui la Juventus è chiamata a ...

REAL MADRID-ANTONIO Conte - CONTATTO RIUSCITO/ Ultime notizie - l'ex Juventus in caso di esonero di Lopetegui : REAL Madrid-CONTE, CONTATTO. Ultime notizie, Florentino Perez chiama il tecnico italiano: Lopetegui addio? l'ex ct azzurro prossimo al ritorno in panchina(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:01:00 GMT)

Juventus - doppia missione : battere lo United in Coppa e ingaggiare gli sContenti : TORINO - Cinque giorni al primo dei due incroci dal sapore d'Europa, settimane infinite per trovare la quadra su ciò che in fondo tutti desiderano. Comprare, per chi vuole; vendere, per chi ha bisogno ...

DIRETTA/ Juventus U23-Pro Patria (risultato live 1-0) streaming video Rai : Idrissa Touré sblocca la Contesa : DIRETTA Juventus U23-Pro Patria, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:48:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Dovevamo fare più gol"/ Ultime notizie - 3-0 allo Young Boys : "Contento per Dybala" : Juventus, Allegri: "Dovevamo fare più gol". Ultime notizie, 3-0 allo Young Boys in Champions League: "Sono contento per Dybala, felice della crescita"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Juventus - Marotta futuro allo United con Conte? C’è anche l’Inter : Marotta futuro- Un addio a sorpresa e un futuro ancora tutto da decidere e valutare. Beppe Marotta, a partire dal prossimo 25 ottobre, non sarà più l’amministratore delegato della Juventus. Una scelta fatta dalla società e motivata da Agnelli: “Ci sarà un rinnovamento, ringraziamo Marotta”. Questo il sunto delle parole del presidente bianconero. Nuova avventura […] L'articolo Juventus, Marotta futuro allo United con ...

Diretta/ Valencia-Juventus (risultato live 0-1) streaming video e tv : Pjanic su rigore sblocca la Contesa! : Diretta Valencia Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la prima giornata del gruppo H di Champions League(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:40:00 GMT)

Polveriera Juventus - in tre hanno chiesto la cessione : mezza rivoluzione a gennaio - ‘big’ sContenti [NOMI e DETTAGLI] : Il campionato si è fermato per lasciare alle Nazionali, prestazioni non entusiasmanti per l’Italia in Nations League, pareggio contro la Polonia e sconfitta contro il Portogallo, la situazione nel girone può considerarsi in salita. Nel prossimo weekend torna in campo la Serie A, l’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, i bianconeri dovranno vedersela con la sorpresa delle prime giornate, il ...