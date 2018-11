Conte | ' Il no al Real? Non salgo su treni in corsa | aspetto giugno Juve dominante

Conte : “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? Che lavoro di Allegri!” : Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall’esonero di Lopetegui: “Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno e […] L'articolo Conte: “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? ...

Real Madrid - l’ex presidente Calderon svela un retroscena della trattativa tra Perez e Conte : Ramon Calderon, presidente del Real Madrid tra il 2006 e l’inizio del 2009, è intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5 per chiarire le motivazioni dell’improvviso raffreddamento della pista che avrebbe condotto Antonio Conte sulla panchina dei Blancos. Stando alle dichiarazioni di Calderon, la colpa sarebbe dell’ex allenatore della Juventus, che avrebbe scelto la linea dura anche nella fase delle trattative. Calderon ha ...

Conte-Real Madrid - rottura totale : “richieste folli da parte del tecnico” : Antonio Conte non andrà ad allenare il Real Madrid dopo essere stato esonerato dal Chelsea durante la scorsa estate Antonio Conte è stato uno dei tecnici accostati con insistenza al Real Madrid dopo l’esonero di Lopetegui. La querelle si è protratta per diversi giorni, sino alla rottura totale tra le parti dopo diversi incontri per cercare di giungere ad un accordo. I retroscena della trattativa li ha raccontati l’ex presidente ...

Antonio Conte - l'ultima speranza per andare al Real Madrid : la voce dalla Spagna : Buona la prima per Santiago Solari come allenatore ad interim del Real Madrid. I Blancos si qualificano per gli ottavi di finale della Coppa del Re grazie alla vittoria per 4-0 in casa del Melilla, ...

Real Madrid - Sergio Ramos e il 'no' a Conte : 'Non è tempo di parlare - ma di agire' : ROMA - ' Ci sentiamo tutti responsabili di quello che sta succedendo, e ne siamo ben consapevoli: ma ora non è tempo di parlare, è tempo di agire '. Così Sergio Ramos , capitano del Real e leader ...

Real - Solari non convince Nuovo tentativo per Conte : Il neo tecnico del Real Madrid, Santiago Solari, farà stasera il suo esordio in panchina in Coppa del Re contro il Melilla ma a livello societario si sta lavorando per trovare un sostituto al '...

Real Madrid - la decisione di Conte è definitiva : no ai blancos! : A spezzare i rumors di questi giorni, dopo l’esonero di Lopetegui, ci ha pensato Antonio Conte. L’ex allenatore di Chelsea e Juventus, corteggiato a lungo da Florentino Perez ha detto di no al club pluricampione d’Europa. L’allenatore italiano, come riportato da Sky Sports, si è tirato fuori dalla corsa alla panchina del club campione d’Europa, per […] L'articolo Real Madrid, la decisione di Conte è ...

Rivaldo - che schiaffo al Real Madrid : “Solari non è Zidane - dura 2 partite. E su Conte dico…” : Rivaldo interviene a gamba tesa sulla situazione legata all’esonero di Lopetegui e alla ricerca del nuovo allenatore del Real Madrid: secondo il brasiliano, Solari non è la scelta giusta Dopo il clamoroso 5-1 subito nel Clasico, l’ultimo di una serie di risultati orribili inanellati dal Real Madrid nelle ultime giornate, Julen Lopetegui è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei Blancos. Al suo posto, la società ...

Real Madrid - nuovo tentativo per Conte : Solari non convince : Perez ha paura che l'ex Inter sia "amico" dello spogliatoio: ma il tecnico italiano vuole garanzie tecniche

Real Madrid - Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho : Real Madrid– Antonio Conte non sarà l’allenatore del Real Madrid. O, almeno, non lo sarà nel breve termine. L’allenatore pugliese, esonerato in estate dal Chelsea (club col quale ha un Contenzioso di 10 milioni) sembrava destinato a sostituire Julen Lopetegui, esonerato l’indomani la manita subita al Camp Nou. Ieri sera il comunicato ufficiale del Real […] L'articolo Real Madrid, Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho ...

Conte-Real Madrid - i motivi della rottura : è stato l’allenatore a rifiutare : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, la pesante sconfitta contro il Barcellona è costata infatti la panchina del tecnico Lopetegui che prima si è visto esonerato dalla Spagna per aver firmato prima del Mondiale proprio con il Real Madrid, poi allontanato dalla panchina dei Blancos a causa dei pessimi risultati della prima parte di stagione. Sembrava fatta per l’arrivo dell’allenatore italiano Antonio Conte, accordo sulla ...